Inter vant for første gang på to måneder

NTB Sport

Det var Inters første trepoenger i Serie A siden starten av desember. Scoringene til Eder og Yann Karamoh stoppet klubbens seiersløse rekke på åtte ligakamper.

Eder sendte Inter i føringen etter bare to minutter, mens Karamoh gjorde 2-1-målet i det 63. minutt. Midtveis i første omgang utlignet Rodrigo Palacio for Bologna, men gjestene måtte til slutt reise tomhendte hjem.

Bortelaget måtte for øvrig spille over 20 minutter med én mann mindre på banen. I løpet av kort tid pådro Ibrahima Mbaye seg to gule kort. Det betød marsjorde for hans del. Helt på tampen led lagkamerat Adam Masina samme skjebne. Han måtte ut med direkte rødt.

Til tross for Inters formdupp de to siste månedene kjemper Milano-klubben fortsatt om et comeback i mesterligaen. Med søndagens seier rykket Luciano Spallettis menn forbi Lazio på tabellen og opp på tredjeplass.

Etter 24 kamper er Inter 15 poeng bak serieleder Napoli, mens det er 14 til toer Juventus. Bak laget lurer både Roma og Lazio.

Øvrige resultater søndag: Sassuolo – Cagliari 0-0, Chievoverona – Genoa 0-1, Sampdoria – Hellas Verona 2-0, Torino – Udinese 2-0, Roma – Benevento 5-2.

(©NTB)