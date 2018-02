Hetland hyllet gullgutten

NTB Sport

Krüger brakk staven på vei ut av stadion på førsterunden, men beholdt roen og ble olympisk mester etter en eventyrlig tremil. Etter å ha jaget Krüger rundt på sisterunden, var landslagstrener Tor Arne Hetland like glad som gullgutten selv.

– Han viser hvor god han er og hvilken kapasitet han har. Han er en lugn, rolig fyr som gjør det som skal for å bli en god langrennsløper. Dedikert i alt han gjør, sa Hetland om mannen som tok Norges første gull i Pyeongchang.

At Krüger ikke mistet hodet og lot seg stresse da staven brakk kort tid etter startskuddet, overrasket ikke landslagstreneren.

– Det viser hvilken type Simen er. Det eneste vi behøvde å si til ham var «ta det med to, og plukk én og én mann». Den roen beholdt han og jobbet seg gradvis oppover. Han er en glimrende fyr som er vanskelig å stresse, smilte Hetland.

Peis-trofé

Til pressesonen etter rennet kom han med Krügers brukne stav i hånden.

– Jeg vurderer om jeg skal ha denne på peishylla på hytta, gliste Hetland, før han igjen satte ord på styrken eleven viste ved å komme tilbake etter uhellet.

– Det forteller mest om hodet på gutten, som er fornuftig og vet hva han gjør, sa han.

Hetland ville ikke høre snakk om at han trodde tremila var ødelagt for gullvinneren da Krüger på et tidspunkt lå rundt halvminuttet bak teten på klassiskdelen. Ut på skøytedelen var da også avstanden redusert til bare et titalls sekunder.

– Jeg var kjempeglad da jeg så han hadde heng på den store gruppa da han gikk ut på skøytedelen, sa Hetland.

Favoritt fredag

– Er Krüger nå favoritt på 15 kilometer fri?

– Det er vel 15 kilometer fri som er hans beste øvelse, så han kommer til å vise seg igjen, ja, smilte landslagstreneren.

15-kilometeren i Pyeongchang går fredag 15. februar. Da kan Krüger få mer å juble for.

