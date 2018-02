Carlsen slo tilbake i Fischer-duellen

NTB Sport

Dermed leder Carlsen turneringen med 7–5 sammenlagt. Tidligere på kvelden hadde Nakamura utlignet til 5-5, men et par timer senere var amerikaneren igjen bakpå med to poeng.

Førstemann til 12,5 poeng vinner den uoffisielle VM-kampen. Førstepremieren er på 900.000 kroner.

– Jeg hadde noen gode ideer. Jeg er glad for at partiene i dag var veldig interessante, og jeg er glad for at selve kampen utvikler seg på en bra måte. Vi fortjente hver vår seier i dag, sa Carlsen til NRK etter søndagens siste parti.

Nakamura var enig med sin motstander. Han likte søndagens siste parti, tross tap.

– Det var gøy å spille i dag. En veldig interessant kamp i kveld. Magnus fant etter hvert veien til en del veldig bra trekk, sa Nakamura.

Smell

Etter tre strake remis vant Carlsen det fjerde partiet lørdag. Dagen etter fikk Nakamura sin revansj. Carlsen prøvde lenge å se etter en vei tilbake, men innså til slutt at han hadde en tapt stilling og ga opp.

– Han hadde noen ressurser jeg ikke hadde sett. Jeg brukte lang tid, men fant ingenting. Deretter begynte jeg å spille på remis fordi jeg hadde dårlig tid. Jeg greide aldri å komme meg over humpen, sa Carlsen til NRK.

– Jeg gjorde utvilsomt en del dårlige vurderinger, la han til.

Sjakkverdensmesteren var spesielt irritert over sitt 40. trekk.

– Jeg visste ikke hvor mange trekk jeg hadde igjen på det tidspunktet, så jeg valgte å gjøre en impulsiv beslutning. Hadde jeg visst at det var det 40. trekket, hadde jeg i hvert fall utsatt beslutningen litt. Jeg tror ikke jeg hadde reddet meg inn uansett. Stillingen var for dårlig, sa Carlsen.

Annerledes

I såkalt Fischer Random, eller Fischer-sjakk, er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Legenden Bobby Fischer introduserte spillemåten.

Kampen startet fredag og varer fram til tirsdag. Duellen er en del av Dag Alvengs utstilling «Tid som står stille» på Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo.

Nakamura vant et uoffisielt verdensmesterskap i Fischer-sjakk da han slo Levon Aronian i 2009. Carlsen er for sin del verdensmester i klassisk sjakk.

Fram til og med mandag spiller Carlsen og Nakamura to hurtigsjakkpartier per dag, der spillerne får 45 minutter på de første 40 trekkene. Deretter får hver spiller 15 minutter tillegg.

Arrangementet avsluttes tirsdag med åtte lynsjakkpartier.

