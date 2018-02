Allegri ber spillerne skjerpe seg før Tottenham-kampen

NTB Sport

Fredag vant Juventus 2-0 borte mot Fiorentina. På papiret så det komfortabelt ut, men i realiteten måtte Allegris lag slite seg til trepoengeren. Federico Bernardeschi og Gonzalo Higuaín scoret målene i annen omgang.

Selv om Allegri likte at spillerne hans var tålmodige og nådeløse da sjansen bød seg, vet han at det blir noe helt annet å møte Harry Kane og Tottenham. Tirsdag tar Juventus imot klubben fra Nord-London i mesterligaens åttedelsfinale.

– Det vil være flott om vi tar oss videre, men vi må være forsiktige. Tottenham har fantastisk teknikk, og mesterligakamper er som regel tette og jevne. Vi må spille bedre, sa Allegri til Premium Sport etter fredagens seier.

Det er usikkert om Juve-stjernen Paulo Dybala blir klar til det første møtet med Tottenham. Argentineren gikk glipp av kampen mot Fiorentina.

– Vi håper han blir tilgjengelig for spill. Det er vanskelig, for jeg kan ikke ta noen sjanser. Han er en veldig viktig spiller for oss, sa Allegri.

Juventus var i mesterligafinalen i både 2015 og 2017, men tapte begge for henholdsvis Barcelona og Real Madrid.

