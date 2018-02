Svindal skyver fra seg favorittstempelet

NTB Sport

Alpinveteranen har vært på pallen i fem av de sju utforrennene som er kjørt i verdenscupen så langt denne sesongen. To av dem endte med seier. I utforcupen er han samtidig passert av sveitsiske Beat Feuz, som vant OL-generalprøven i Garmisch-Partenkirchen.

Svindal tror derfor ikke konkurrentene ser på ham som mannen å slå i OL-utforen.

– Jeg tenker at det er en gjeng som kan vinne. Feuz er rangert som nummer én i verden, så i mine øyne er han mannen å slå. Jeg er rangert som nummer to i verden, så sånn sett er jeg også en mann å slå. Kjetil (Jansrud) vant i tillegg her for to år siden, sier Svindal til NTB.

– Jeg vill faktisk nesten påstå at fordi det kun er kjørt renn her én gang før, og at Kjetil vant den gangen, så tenker jeg at det veier veldig tungt, tilføyer han.

Null rolle

– Du løfter fram Jansrud?

– Nei, men han vant tross alt her for to år siden. Det teller ganske mye, smiler Svindal.

35-åringen tror samtidig at favorittgruppa kan utvides ytterligere i et renn der den til dels sterke og varierende vinden kan påvirke utfallet.

– Uansett hvem du spør av trenerne og utøverne her, vil de sikkert fort nevne ti navn som kan vinne. Blir de tvunget til å velge tre, vet de at det blir litt gambling. Det er såpass mange som kan være på pallen, sier Svindal.

Selv legger han ikke skjul på at det vil bety noe ekstra dersom han klarer å bli historiens første norske OL-mester i utfor. Samtidig vil ikke veteranen ha noe imot å ta et nytt OL-gull i super-G.

– Hvis jeg kun kan få et av gullene og dermed må velge, velger jeg selvfølgelig utfor, fordi jeg ikke har klart det før. Men å ta OL-gull er såpass vanskelig, at skulle jeg klare det, spiller det null rolle i hvilken disiplin det kommer, sier Svindal.

Overvunnet problemer

OL i Sotsji for fire år siden ble ingen stor opplevelse for medaljegrossisten. Allergiproblemer ødela mesterskapet og tvang ham til slutt til å reise hjem. Siden har mye handlet om alvorlige skader for 35-åringen.

Svindal legger ikke skjul på at det vil bety ekstra mye å ta en medalje etter alle vanskene han har overvunnet.

– De seirene jeg har tatt etter de tre skadeavbrekkene, har betydd mye. Når det flyter, og du vinner helg etter helg, tar man det ikke for gitt, men du blir samtidig nesten litt vant til det. Men etter å ha fått meg et par på trynet, føles det ganske så bra å slå tilbake, sier han.

– Er du ekstra stolt over verdenscupseirene du har tatt etter skadene?

– Ja, litt. Samtidig skal det sies at grunnen til at jeg har fått det til, er at jeg har stått på og har gode treningskamerater og folk rundt meg, smiler det sympatiske OL-håpet.

