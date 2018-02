Svensk snowboardhåp slapp billig fra stygt fall

NTB Sport

– Han fikk en ordentlig smell mot hodet, men medisinsk går det ham helt greit, sa Sveriges OL-lege Jakob Swanberg etter en grundig sjekk på sykehuset.

– Han har en blødning i kjeven som gjør vondt, og har slått fliser av noen tenner. Det er ingen alvorlige skader, men vi kan ikke utelukke at han har en hjernerystelse.

Legen vil ikke utelukke at Hedberg kan konkurrere i Big air senere i OL, men om man konstaterer hjernerystelse er OL over for hans del.

Fryktet brudd

Mens alle fire nordmenn tok seg helskinnet til finale i slopestyle, gikk det galt med Hedberg. Han falt på siste hopp i sitt første forsøk og gikk kast i kast nedover bakken. En gang falt han hardt på nakken, og da fryktet mange det verste.

I mars i fjor pådro Hedberg seg nemlig et brudd i nakken.

– Det er klart vi var urolige med tanke på bruddet han hadde i nakken, sa Sveriges landslagssjef Jocke Hammar til TT.

På sykehuset ble det slått fast at ikke noe er brukket denne gang.

Vanskelig

Aftonbladets utsendte fikk noen ord med Hedberg før han ble lagt i ambulansen.

– Jeg fatter ikke at det er mulig, sa snowboardstjernen om sitt fall.

Det var vanskelig vind i bakken under kvalifiseringen, og det kan ha bidratt til at Hedberg mistet kontrollen og falt.

