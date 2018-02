Sørloth med tap i Crystal Palace-debuten

NTB Sport

Sørloth ble hentet fra danske Midtjylland til Palace på overgangsvinduets siste dag i januar. Trønderen ble sittende på benken hele oppgjøret mot Newcastle forrige helg, men ble plassert i startelleveren til lørdagens kamp på Goodison Park etter at Wilfried Zaha har blitt satt på sidelinjen med en kneskade i opptil en måned.

Sørloth scoret ikke i debuten, men produserte flere sjanser i løpet av 90 minutter.

– Jeg synes han gjorde det bra i debuten. Han har ikke spilt på to måneder. Jeg var overrasket over at han holdt hele kampen. Jeg ble imponert over hvor aggressiv og bestemt han var, sa Palace-manager Roy Hodgson om nyervervelsen.

Zaha har vært Crystal Palaces beste spiller denne sesongen. Han har vært en sentral brikke i London-klubbens snuoperasjon etter en katastrofal seriestart. Palace innledet Premier League-sesongen med sju strake tap.

Hodgsons lag sliter tungt med skader for tiden. Nylig pådro spissen Bakary Sako seg en langtidsskade. Litt over et døgn etterpå ble Sørloth hentet til Palace.

Skapte sjanser

22-åringen hadde flere gode involveringer i lørdagens kamp. Rett før pause slo han et strålende innlegg i retning Christian Benteke, men spisskollegaen headet halvannen meter utenfor.

Rett etter pause var Sørloth tilskuer da Gylfi Sigurdsson og Oumar Niasse scoret to raske mål før det var gått sju minutter av andre omgang.

Etter Evertons sjokkåpning i andre omgang spilte Yohan Cabaye vegg med nordmannen, før midtbanespilleren chippet ballen mot bakre mot Benteke. Heller ikke denne gangen fikk Benteke headingen på mål.

I det 67. minutt fikk Sørloth selv sjansen til å score. Patrick van Aanholt fant den høyreiste spissen i feltet og den tidligere RBK-spilleren knuste Ashley Williams i lufta. Sørloth fikk headet ballen med bra fart mot det ene hjørnet, men Jordan Pickford vartet opp med en strålende redning i full strekk.

Spilte hele kampen

Sørloth spilte seg varmere i trøya utover i omgangen, men måtte se Tom Davies øke til 3-0 på en retur.

Spissen var imidlertid med på flipperspillet etter en corner som førte til at Ashley Williams handset og ga Palace straffe. Luka Milivojevic var sikker fra ellevemeter og reduserte til 1-3.

Sørloth spilte hele kampen i 1-3-tapet. Det skiller to poeng ned til Stoke under nedrykksstreken. Stoke spilte 1-1 mot Brighton lørdag. Charlie Adam hadde muligheten til å gi Stoke seieren fra straffemerket på overtid, men keeper Mathew Ryan reddet.

West Ham vant 2-0 mot Watford, mens Sung-yueng Ki sikret 1-0-seier til Swansea mot Burnley.

