Neymar matchvinner for PSG

NTB Sport

Resultatet gjør at PSG fortsatt har et jerngrep om tittelen i hjemlig serie. Hovedstadslaget har 12 poeng ned til tabelltoer Monaco. Monaco klatret forbi treer Marseille med 4-0 borte mot Angers lørdag. To mål av Stevan Jovetic, ett av Andrea Raggi og et selvmål ga Monaco tre poeng.

Neymar har 19 seriemål og elleve målgivende pasninger for PSG i Ligue 1. Det har han klart på bare 18 kamper. Han trengte 37 kamper for å nå 30 målpoeng i sin tid i Barcelona, ifølge statistikktjenesten Opta.

Onsdag gjester Neymar og lagkameratene Santiago Bernabéu. Da står Real Madrid på motsatt halvdel i mesterligaen.

