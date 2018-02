Müller og Lewandowski senket Schalke

NTB Sport

Lewandowski sendte vertene i føringen etter bare seks minutters spill i lørdagens kveldskamp. Franco Di Santo utlignet for gjestene etter en knapp halvtime, men kort tid etter gjorde Müller 2-1 og ble matchvinner. Bayern har en soleklar ledelse i hjemlig serie, hele 18 poeng foran Leipzig.

Det ble også jubel for Hertha Berlin lørdag. Rune Jarstein holdt nullen da Hertha vant 2-0 borte mot Bayer Leverkusen.

Det var tøff motstand som ventet Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og resten av Hertha Berlin i Leverkusen. Hjemmelaget er for fullt med i kampen om seriesølvet bak suverene Bayern München, men mot Jarstein og co. ble det bråstopp.

Valentino Lazaro ga Hertha ledelsen to minutter før pause, mens Salomon Kalou doblet ledelsen tolv minutter etter hvilen. Det ble også sluttresultatet i kampen. Med seieren er Hertha Berlin oppe i 30 poeng, noe som holder til 11.-plass i serien. Leverkusen på fjerde har fem poeng mer.

Rune Jarstein sto hele kampen for Hertha, mens Skjelbred kom inn ti minutter etter pause.

Michy Batshuayi fortsetter å score for Borussia Dortmund etter at han kom til klubben. Belgieren, som er på lån hos tyskerne fra engelske Chelsea, scoret sitt tredje mål på to kamper etter overgangen. Etter å ha scoret to mål mot Köln forrige kamp, fulgte han opp med ett nytt mål mot Hamburg lørdag. Målet kom i det 49. minutt. Mario Götze fastsatte sluttresultatet til 2-0 i kampens siste spilleminutt.

Med tre nye poeng klatret Dortmund opp på tredjeplass med sine 37 poeng. Det er 19 poeng bak Bayern, men bare poenget bak Leipzig.

Eintracht Frankfurt knuste tabelljumbo Köln 4-2, mens Hannover vant 2-1 hjemme mot Freiburg. Hoffenheim, uten Håvard Nordtveit på banen, slo Mainz 4-2.

