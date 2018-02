Liten sympati for Davis etter «skammelig» myntkast

NTB Sport

Akeren fikk det ærefulle oppdraget på bekostning av Davis etter at det endte 4-4 i avstemningen mellom representanter for de åtte vintersportsforbundene. Davis uteble fra åpningsseremonien.

Han tvitret også om sin skuffelse.

– Da jeg vant 1000 meter i 2010 ble jeg første amerikaner som har forsvart tittelen. Skammelig nok kastet USA mynt for å velge sin flaggbærer, skrev han.

Davis, som i 2006 ble første svarte amerikanske OL-gullvinner i vinterleker, antydet gjennom emneknaggen #blackhistorymonth også at det var rasistisk motivasjon for ikke å velge ham.

Med to gull og to sølv fra lekene i 2006 og 2010 er Davis mestvinnende amerikaner i OL-troppen i Pyeongchang, men bobfører Nick Cunningham svarte ham med at flaggbæreren ofte har vært valgt ut fra andre kriterier enn OL-meritter.

– Å bære flagget handler om mer enn seirer og tap, og det er en ære bare å bli vurdert. Du beviser bare at mynten landet på rett side, tvitret han.

Fristilutøver David Wise er av samme oppfatning.

– Den som bærer USAs flagg bør oppføre seg med både ære og YDMYKHET, tvitret han.

– Det virker som den «skammelige» mynten traff riktig valg, og du får ikke min stemme i 2022.

Shani Davis gjorde lørdag Twitter-siden sin privat og blokkerte nye følgere.

