Gullhåpet Norendal frykter OL-vinden

Det er en ambisiøs 24-åring fra Kongsberg NTB møter i vindkulene oppe i OL-landsbyen i Pyeongchang. Hun er i god form, gleder seg til å komme i gang, og finalemissen i Sotsji for fire år siden har hun for lengst lagt bak seg.

Siden forrige OL har Norendal fortsatt å imponere internasjonalt med gullmedaljer i X-Games (slopestyle 2015, Big air 2017) og bronse i VM (Big air). Søndag starter hun jakten på sin første OL-medalje i slopestylekvalifiseringen i Sør-Korea.

– Jeg føler meg veldig, veldig bra om dagen. Jeg har veldig lyst til å få det til, og jeg vet at jeg kan gå til topps på en god dag, sier Norendal før hun legger til:

– Først og fremst må jeg prestere mitt absolutt beste, men pallen er absolutt målet. Og så er vi en del gode jenter i toppen nå.

Skummel vind

Slopestyleløypa i OL regnes som svært krevende teknisk, med høye «rails» og kort avstand mellom noen av hoppene. Det mener Norendal er en fordel for henne, fordi hun er erfaren, men det er en annen krevende ting hun frykter:

– Jeg er mest redd for været. Vi opplevde litt vind på trening i dag (torsdag), og det skal visst bare blåse mer og mer når vi skal konkurrere. Det tror jeg blir min største utfordring, sier Norendal, vel vitende om hva som skjedde da hun kjørte i verdenscupen samme sted i 2016.

– Sist jeg var her ble jeg tatt av vinden, og jeg lå på sykehus i fire dager. Løypa er helt topp, synes jeg, og utfordrende for alle. Men vinden, og kanskje hodet, er mine utfordringer. Ikke fordi jeg skadet meg da, det tenker jeg ikke så mye på, men bare det at vind er det verste vi kan få.

For ordens skyld: Norendal pådro seg håndleddsbrudd under den nevnte verdenscuphelgen for to år siden og mistet X-Games samme vinter.

Fem medaljer?

I Pyeongchang er hun eneste norske kvinnelige snowboarder, men med seg har hun en sterk og ambisiøs herregjeng: Torgeir Bergrem, Marcus Kleveland, Mons Røisland og Ståle Sandbech. De tok seg alle videre fra kvalifiseringen.

Og det er god grunn for norske snowboardtilhengere til å være optimistiske, om vi skal tro Norendal.

– Hvor mange medaljer tror du Norge tar i snowboard?

– Å, det er veldig vanskelig. Jeg er håper selv å ta to, mest i slopestyle, mens det er mer ønsketenking i Big air. Og så har jeg troen på at vi kan se to norske på pallen i slopestyle for gutta, og to norske i Big air? Hmmm … jeg sier fem medaljer, spår hun.

