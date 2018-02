FC København med befriende storseier

NTB Sport

FC København har ikke vært til å kjenne igjen i hjemlig liga og cup denne sesongen, og trener Ståle Solbakken har uttalt at sesongen trolig blir «historisk dårlig».

Solbakkens menn kom til lørdagens oppgjør med et tap (1-3 mot Nordsjælland) og en uavgjort (1-1 mot AaB) i bagasjen, men var likevel storfavoritt mot tabelljumbo Randers.

Hos vertene i København fikk nyinnkjøpte Robert Skov og Viktor Fischer sjansen fra start på kantene, mens bortelaget ga tillit til innleide Jakob Johansson.

Fischer fant seg umiddelbart til rette i sin nye klubb og scoret et mål og slo en målgivende pasning.

Toppscorer Pieros Sotiriou sto for to mål, mens Zeca fastsatte sluttresultatet til 5-1. Det siste målet til FCK var et selvmål av Mads Agesen. Nicolai Poulsen, som var på utlån til Sarpsborg 08 forrige sesong, sto for bortelagets trøstemål.

FCKs trepoenger gjør at laget klatrer til fjerdeplass på tabellen med 29 poeng. Midtjylland på tabelltoppen har 47 poeng. Randers forblir på bunnen av tabellen med 14 poeng.

Silkeborg vant 3-2 mot AaB i den siste kampen i dansk superliga lørdag.

