Carlsen slo Nakamura på fjerde forsøk

NTB Sport

– Jeg hadde en fordel av mer tid på klokken, sa Carlsen til NRK etter fjerde parti.

– Jeg brukte for mye tid. Det ble for vanskelig å forsvare seg på slutten, sa Nakamura.

Carlsen (tre remiser, en seier) leder dermed mesterskapet.

Carlsen og Nakamura sto med to poeng hver etter to remiser på første dag, og fortsatte i samme spor lørdag. I første parti av to på dag to ble det remis etter trekkgjentakelse.

– På et punkt tenkte jeg at jeg hadde sjansen til å vinne, men så gjorde jeg noen unøyaktigheter og da fikk jeg tidstrøbbel, og da ble det remis, sa Carlsen til NRK etter parti tre.

I såkalt Fischer Random, eller Fischer-sjakk, er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Legenden Bobby Fischer introduserte spillemåten.

– Sjokkerende normalt, fordi stillingen minnet veldig raskt om vanlig sjakk. Det gikk bare fem-seks trekk, så var vi inne i noe som så ganske normalt ut, sa Magnus Carlsen til NTB etter det første partiet fredag.

Kampen går over fem dager og er en del av Dag Alvengs utstilling «Tid som står stille» på Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo.

Nakamura vant et uoffisielt verdensmesterskap i Fischer-sjakk da han slo Levon Aronian i 2009. Carlsen er for sin del verdensmester i klassisk sjakk.

Fredag, lørdag, søndag og mandag spiller Carlsen og Nakamura to hurtigsjakkpartier, der spillerne får 45 minutter på de første 40 trekkene. Deretter får hver spiller 15 minutter tillegg.

Arrangementet avsluttes med åtte lynsjakkpartier tirsdag.

(©NTB)