Bjørgen fornøyd tross Kalla-knockout 

Kalla gjorde det avgjørende støtet tidlig på sisterunden. Hun rykket fra rivalene i bakken og så seg aldri tilbake. Bjørgen kjempet hardt, men måtte gi tapt og ble slått med 7,8 sekunder.

Trønderveteranen var ikke i den beste posisjonen da Kalla stakk.

– Det ble et spesielt løp. Det var tungt i starten, og jeg var på hæla, men det fikk ikke noen stor betydning. Jeg var med på å styre siste del av klassiskdelen. På forhånd visste jeg at Charlotte kom til å stikke i den bakken, men jeg fikk ikke helt ryggen på henne, sa Bjørgen til Eurosport.

– Jeg hadde et håp om at hun tok i for mye, men jeg er veldig fornøyd med sølvet, la hun til.

Sølvet er Bjørgens ellevte OL-medalje. Trønderen har fortsatt muligheten til å tangere Ole Einar Bjørndalen som tidenes vinterolympier. Bjørgen har seks gull mot skiskytterveteranens åtte. Sistnevnte har totalt 13 OL-medaljer.

Lørdagens bronsemedalje gikk til finske Krista Pärmäkoski. Hun ble slått med 10,1 sekunder.

Kalla var utpekt som storfavoritt før rennet. Svensken har i likhet med Bjørgen finpusset formen til OL ved å trene i høyden. Begge to sto over Tour de Ski og har kun gått én verdenscupkonkurranse så langt i 2018.

På klassiskdelen gikk Kalla offensivt ut. Hun la seg i tetposisjon og holdt trykket oppe, mens Bjørgen lå litt bakpå under førsterunden. Tidlig på den neste runden hadde derimot Bjørgen tettet luken.

Gode ski

Det var tydelig at de norske løperne hadde gode ski. Mellom fem og seks kilometer gled Bjørgen i hockeystilling fra og fikk mange meter til Kalla. Like etter var hun hentet inn igjen, men det viste at gliden var bra.

Bjørgen var først inne på stadion til skibytte etter 7,5 kilometer, men det var Heidi Weng som var raskest med å gå over til skøyteski. Ut fra stadion hadde hun Ingvild Flugstad Østberg og Bjørgen like bak seg, mens Kalla var nummer fire.

Dette var uansett Kallas store dag. Ingen klarte å henge med da svensken rykket tidlig på sisterunden. Det var hennes første individuelle OL-gull siden hun vant 10-kilometeren i fri teknikk under 2010-lekene i Vancouver. Totalt har hun nå tre olympiske gull å vise til.

– Det var litt som jeg hadde håpet på. Jeg hadde en bra klassiskdel, og jeg kjente jeg hadde krefter til en fartsøkning, sa Kalla til Eurosport.

Tempoet var for øvrig ikke all verden i OLs åpningsrenn. Det var lenge et lureløp, og det svekket ikke akkurat Kallas seierssjanser.

Skuffet OL-debutant

Bjørgen leverte, men bak veteranen skuffet de øvrige norske litt. Weng var i mål på niendeplass, mens Østberg ble nummer elleve. OL-debutant Ragnhild Haga endte helt nede på 15.-plass.

– Jeg hadde håpet på et bedre løp. Kjedelig med sesongens dårligste renn her. Jeg gjorde mitt beste, og jeg må ta det som det er. Vi gleder oss over Marit. Hun reddet dagen for oss, sa Haga til Eurosport.

Langrennsjentene skal ut i OL-løypene igjen tirsdag. Da står sprint i klassisk stil på programmet. Der stiller Maiken Caspersen Falla til start som tittelforsvarer.

Bjørgen sa det ikke, men antydet i sitt intervju med Eurosport at hun står over sprinten.

– Jeg er veldig fornøyd med åpningen. Det er en 10 kilometer til torsdag, og den gleder jeg meg veldig til.

