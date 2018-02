Vålerenga snudde til seier mot Stabæk

NTB Sport

Stabæk ledet 2-0 tidlig etter to raske scoringer av Ohi Omoijuanfo og Raymond Gyasi. Begge målene kom etter at bortelaget i Vallhall utnyttet svakt defensivt spill hos hjemmelaget.

Vålerenga snudde imidlertid kampen i løpet av åtte effektive minutter før pause. Ivan Näsberg startet opphentingen, før Chidera Ejuke og Bård Finne satt to fine mål rett før lagene gikk til pause.

Magnus Grødem fastsatte resultatet til 4-2 i det 82. minutt.

Det var Vålerengas tredje strake seier på én uke. Kristiansund ble slått 2-1 forrige fredag, før Vålerenga vant 4-0 mot 1. divisjonslaget Kongsvinger tirsdag.

Stabæk har på sin side tapt 4 av 7 treningskamper så langt denne oppkjøringen.

Andre kamper

Fredag ble det også spilt en rekke andre treningskamper med norske topplag involvert.

Haugesund spilte 0-0 mot Odd i en treningskamp i LSK-hallen fredag. Lagene møtes også i seriepremieren 11. mars. Fredrik Nordkvelle fikk sjansen til å avgjøre fra straffemerket rett før pause fredag, men Haugesunds reservekeeper Helge Sandvik stoppet forsøket.

Bendik Bye scoret i debuten for Kristiansund etter overgangen fra Sogndal da han sikret 1-1 i en treningskamp mot Aalesund fredag. 1-1-scoringen kom i det 75. minutt, fem minutter etter Valmir Berishas ledelsesmål.

Matchvinner

I kampen mellom Lillestrøm og Molde tok LSK ledelsen ved Erling Knudtzon etter 23 minutter. Kun fem minutter senere var lagene like langt etter at Etzaz Hussain var sist på ballen for Molde. Gary Martin ble matchvinner for Lillestrøm med sitt mål etter 72 minutter.

I Sørlandshallen tok Start ledelsen over Sandefjord ved Kristjan Floki Finnbogason etter 13 minutter. Men to mål av Flamur Kastrati og Sabawon Shamohammad sørget for at gjestene fra Vestfold tok med seg seieren hjem.

Thomas Lehne Olsen scoret to da Tromsø vant 4-0 mot Tromsdalen. Gjermund Åsen scoret det første målet, mens Christian Landu Landu satte inn kampens siste.

I Marbella i Spania spilte Strømsgodset spilte uavgjort 2–2 mot Lokomotiv Moskva i sin treningskamp. Bassel Jradi ga SIF ledelsen etter 4 minutter, men lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Mostafa Abdellaoue ga Strømsgodset igjen ledelsen med 20 minutter igjen å spille, men kampen endte 2-2 etter at Manuel Fernandes satte inn utligningen etter 80 minutters spill.

