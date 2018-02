OL-drømmen knust etter at CAS avviste 47 russiske anker

NTB Sport

Langrennsløperne Aleksandr Legkov, Maxim Vylegzjanin og Sergej Ustjugov, skiskytteren Anton Sjipulin og kortbaneløperen Viktor An er blant dem som har fått endelig nei fra idrettens egen domstol.

Den russiske idrettsministeren Pavel Kolobkov finner avgjørelsen urettferdig, mens man i verdens antidopingbyrå (WADA) mottar avgjørelsen med en viss glede.

– Jeg er glad for avgjørelsen, og måten de (CAS) har forklart den på, sa WADA-president Craig Reedie til nyhetsbyrået AP.

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko som var idrettsminister under Sotsji-O, ser på avgjørelsen som et uttrykk for at OL er blitt en "privat fest med strenge krav til å få komme inn".

– Det er vanskelig for CAS å ta avgjørelser med det utgangspunktet og presset som har vært, sier han til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Ingen sanksjon

Voldgiftsdomstolen har kommet fram til at Den internasjonale olympiske komités (IOC) prosess for å komme fram til hvilke russiske deltakere som blir invitert ikke er å regne som en sanksjon, men snarere er en avgjørelse om hvem som er kvalifisert, heter det i avgjørelsen. Selv om den russiske OL-komiteen er suspendert, har IOC besluttet å invitere enkelte utøvere.

Det er komiteens rett å invitere utøvere selv om den nasjonale komiteen er utestengt. Det innrømmet også de som står bak anken da den ble behandlet. CAS mener utøverne ikke har klart å vise at IOC har opptrådt vilkårlig, diskriminerende eller urettferdig i den prosessen.

Avklaring

Fredagens avgjørelse gjelder to gruppeanker. Den første gruppen besto av 32 utøvere, mens den andre besto av ytterligere 13 utøvere og to ledere.

Men selv med medhold i CAS hadde håpet om OL-deltakelse trolig vært ute. IOC har tidligere gjort det klart at komiteen er suveren når det gjelder hvem som får delta i lekene i Pyeongchang.

Den norske langrennsprofilen Martin Johnsrud Sundby synes det er greit å få klarhet i hvilke russiske utøvere som får delta i OL og ikke.

– Da fikk vi oppklart hvilke russere som stiller til start på søndag (skiathlon). Jeg tenker at jeg ikke skal tenke for mye på det akkurat nå. Det er en kaotisk situasjon på alle mulige måter, men det gjør ikke så mye fra eller til hva jeg tenker. Jeg prøver å holde fokus på det sportslige, sa han under langrennsherrenes pressetreff i OL-byen fredag.

– Ingenting å anke

Russland som nasjon er utestengt fra OL som følge av avsløringen om statsstøttet dopingmisbruk. Kristin Kloster Aasen, Norges IOC-medlem, sa dette til Eurosport tidligere i uken:

– Utgangspunktet her er jo at Den russiske olympiske komité er suspendert. Det betyr egentlig at det ikke var noen russere som skulle til OL. Men så har man åpnet for å invitere noen. Så det er ingenting å anke.

Aasens uttalelse kom etter at den første gruppen, som blant andre inkluderte Ustjugov, Sjipulin og An hadde levert inn sin anke til CAS.

Selv om Russland er utestengt, har IOC invitert 169 såkalt rene idrettsutøvere fra Russland til lekene i Pyeongchang.

WADA-kritikk

WADAs utøverkomité var dypt skuffet og forferdet etter at CAS sist uke frikjente 28 russere som var fradømt medaljer og plasseringer fra Sotsji-OL i 2014. Komiteen kaller avgjørelsen «et stort tilbakeslag for ren idrett».

– Vi kan ikke miste av syne omfanget av innsatsen russiske myndigheter og utøvere la ned for å lure antidopingsystemet. Derfor vil vi ha bedre lederskap fra idretten for å beskytte rene idrettsutøvere og deres rett til dopingfri idrett, skriver komiteen, som ledes av langrennsløper Beckie Scott. 43-åringen har selv gull og sølv fra OL.

– Vi deler smerten, usikkerheten og frustrasjonen som er blitt uttrykt av mange idrettsutøvere.