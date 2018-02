Jansrud nest rasket på annen utfortrening

NTB Sport

Denne gangen var det italienske Christof Innerhofer som snek seg 1/100 sekund foran nordmannen.

Det kan gå mot et svært jevn OL-utfor søndag hvor småfeil kan bli svært utslagsgivende. Nå er det dessuten varslet kraftig vind som kan ødelegge. Mellom nummer en og 12 på fredagens trening skilte det bare 1,01 sekund. De to beste var derimot i en liten klasse for seg, for sveitsiske Beat Feuz på tredjeplass var 44/100 bak.

Aksel Lund Svindal tok det relativt forsiktig på første gjennomkjøring, men var litt bedre med fredag med 5.-plassen. Han var 65/100 sekund bak.

Aleksander Aamodt Kilde var nummer ti, men bare 11/100 bak Svindal.

Ifølge løperne er OL-løypa relativt lett med mange svinger og nesten de eneste utfordringene er de mange hoppene. Fartsløperne kommer fra noen av verdens tøffeste utfortraseer som Lauberhorn-løypa i Wengen (lengst), "Die Streif" i Kitzbühel og Kandahar-løypa i Garmisch-Partenkirchen.

