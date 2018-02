Grande har tillit til idrettstoppene, men krever full åpenhet

NTB Sport

Forgjenger Linda Hofstad Helleland var ikke nådig med idrettstoppene. Motvillig åpnet norsk idrett opp for innsyn i dyre restaurantregninger og råflott pengebruk.

– Hvilken tillit har du til de nåværende idrettstoppene?

– Jeg tror at de har vært gjennom en periode som har vært ganske krevende. Jeg tror vi er enige om utgangspunktet. Vi må ha åpenhet rundt bruken av offentlige midler. Og barne-, ungdoms- og amatøridretten er selve fundamentet for at vi skal ha en elite. Vi har funnet et felles verdigrunnlag, som vi kan bygge på. Jeg har ikke noe grunnlag for å ha lav tillit til de som er valgt å styre idretten. Jeg forholder meg til en hver tid til dem idretten har valgt å lede, sier Grande til NTB.

Den nye kulturministeren kommer inn i en periode etter mye støy i norsk idrett. Fra idrettens side er byttet av minister populært. Samarbeidsklimaet har umiddelbart endret seg. «Som å bli født på ny», som en kilde i Idretts-Norge sier det til NTB.

Sunt for idretten

Samtidig tyder alt på at idrettspresident Tom Tvedt og det sittende idrettsstyret slipper et ekstraordinært ting i vår. Onsdag ga Troms idrettskrets opp planene om ekstraordinært idrettsting.

– Hva tenker du om de økonomiske disponeringene og bilagene som er lagt fram i ettertid?

– Jeg tror det har ført til en debatt og gjennomgang i idretten som har vært sunn. Jeg mener alle kulturer og organisasjoner har et behov for å bli sett litt i kortene av og til. Det har idretten hatt veldig godt av, og jeg håper det fører til at man endrer kultur og måten man jobber på framover, sier Grande.

– Hva tenker du når Tom Tvedt omtaler forholdet til din forgjenger som «utfordrende»?

– Det har jeg ikke noen mening om. Jeg skal samarbeide med idretten fra det utgangspunktet vi har nå. Jeg tror den prosessen man har hatt med Linda har vært sunn for idretten.

– Jeg setter pris på at hun orket å gå gjennom de prosessene hun måtte gjennom. Når vi snur oss og ser tilbake, tror jeg idretten samlet kommer styrket ut av det, sier Grande.

Spilleregler

Hun mener prosessen har ført til «sunne spilleregler».

– Det er sunt at vi er enige om at man må ha åpenhet rundt bruken av offentlige midler. Jeg har jobbet i andre deler av frivilligheten, som jo har måttet forholde seg til dette lenge. Idretten må forholde seg til de samme spillereglene som annen norsk frivillighet. Det har ført til gode endringer i idretten, og jeg håper prosessen fortsetter.

– Hvordan skal du styre og påvirke idretten?

– Idretten skal få lov til å styre idretten, men jeg må få lov til å ha forventninger til bruken av offentlige midler, og det må de tåle at jeg også stiller spørsmål rundt. Jeg håper denne prosessen har endret kulturen, slik at dette blir lettere framover, sier kulturministeren.

Monopolkraft

– Hva har du reagert mest på?

– Jeg tror at alle organisasjoner og institusjoner som oppfattes som monopoler på en aktivitet eller noe annet i samfunnet, bør praktisere mer åpenhet. Du må ha kontrollmekanismer, som gjør at ukultur ikke utvikler seg over tid der man ikke lenger har kontakt med formålet man bruker penger for. Det tror jeg gjelder absolutt alle.

– Idretten har monopol på en veldig stor del av livene våre. Da er det viktig at de blir utsatt for mer innsyn og har mer åpenhet enn der folk kan velge en annen tilknytning. Kan du velge mellom to bedrifter eller to organisasjoner, blir det annerledes enn innenfor idretten, hvor det er stor monopolkraft. Alle monopoler må praktisere mer åpenhet, ellers lager man dårlige kulturer over tid, sier Grande.

