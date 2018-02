Carlsen med to remis mot Hikaru Nakamura

NTB Sport

Med kunstfotograf Dag Alvengs bilde av graven til sjakklegenden Bobby Fischer i bakgrunnen innledet Carlsen og Nakamura fredag sin uoffisielle VM-kamp, som ble åpnet av statsminister Erna Solberg (H).

Klokken 21.30 hadde spillerne unnagjort to partier, og begge sto med 2 poeng hver etter to remiser.

Da hadde de to sjakk-rivalene nettopp avsluttet fredagens andre parti som svingte langt mer enn det første. Amerikaneren, med hvite brikker, gikk aggressivt ut og hadde Carlsen på defensiven. Men etter halvannen times spill var Carlsen tilbake i kampen og hadde ifølge den berømte «pila» på NRK et solid overtak. Men nordmannen fant ingen vei til seier og dermed endte også det andre partiet med remis.

Carlsen, med hvite brikker, var aldri truet i det første partiet. Nordmannen hadde hele veien et ørlite overtak, mens Nakamura, i tillegg til å ha problemer med å stoppe Carlsen, også var presset på tiden.

Utover i det første partiet så det mer og mer ut til at det gikk mot remis, men i kjent Carlsen-stil fortsatte nordmannen å slite ut motstanderen.

Etter én time og femten minutter var det over, og spillerne tok hverandre i hånden. Dermed endte det første partiet med remis.

– Sjokkerende normalt

I såkalt Fischer Random, eller Fisher-sjakk, er ikke brikkene stilt opp i henhold til reglene fra starten, men derimot med stor grad av tilfeldighet. Legenden Bobby Fischer introduserte spillemåten.

– Sjokkerende normalt, fordi stillingen minnet veldig raskt om vanlig sjakk. Det gikk bare fem-seks trekk, så var vi inne i noe som så ganske normalt ut, sa Magnus Carlsen til NTB etter det første partiet.

– Men det har nok litt med stillingen vi fikk utdelt. Det kommer nok til å bli mer spennende partier utover, la han til.

Carlsen fortalte at han følte han hadde et lite overtak, men at han ikke fant noen løsninger for å stikke av med seieren. Også amerikanske Nakamura var fornøyd etter det første partiet.

– Jeg følte jeg spilte ganske godt. Jeg tror vi begge var litt usikre på hva som ventet oss i det første partiet, men det var viktig å ikke tape det første partiet, sa Nakamura til NTB og var enig med Carlsen i at kampen raskt beveget seg inn i noe som lignet på normalsjakk.

Kunstprosjekt

Kampen går over fem dager og er en del av Dag Alvengs utstilling «Tid som står stille» på Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo.

– Jeg har ligget søvnløs og ledd. Jeg visste ikke om jeg ville klare å få det til, sier Alveng til NTB om kombinasjonen av en retrospektiv utstilling og det uoffisielle mesterskapet som nå er i gang.

Erna Solberg sier hennes egen erfaring med sjakk er nokså begrenset, men peker på en viktig bieffekt av den enorme sjakkinteressen Carlsens suksess har brakt med seg.

– Én ting er at folk blir flinke til å spille sjakk. Men alle ting i dagens samfunn som bidrar til at folk klarer å konsentrere seg, at barn lærer seg å sitte i ro, konsentrere seg og tenke i flere trekk, er ekstremt viktig og verdifullt.

Solberg peker på at konsentrasjon er nødvendig for å forstå kompliserte systemer og realfag i en tid hvor musikk, bilder og inntrykk flimrer forbi i høyt tempo.

Sjakkintuisjon

Nakamura vant et uoffisielt verdensmesterskap i Fischer-sjakk da han slo Levon Aronian i 2009. Carlsen er for sin del verdensmester i klassisk sjakk.

Alveng beskriver Fischer-sjakk slik:

– Offiserene står tilfeldig oppstilt, så det er ingen mulighet til å pugge åpningsteori. Den sjakkspilleren med best sjakkintuisjon, vinner.

Fredag, lørdag, søndag og mandag spiller Carlsen og Nakamura to hurtigsjakkpartier, der spillerne får 45 minutter på de første 40 trekkene. Deretter får hver spiller 15 minutter tillegg.

Arrangementet avsluttes med åtte lynsjakkpartier tirsdag.

