Zaha trolig ute i fire uker

Det bekreftet Palace-manager Roy Hodgson torsdag. Zaha pådro seg kneproblemene i 1-1-kampen hjemme mot Newcastle sist helg.

– Hvis han er tilbake innen en eller to uker, vil det være fantastisk. Men det mest realistiske er at vi må vente en måned på å få ham tilbake, sa Hodgson.

Zaha har vært Crystal Palaces beste spiller denne sesongen. Han har vært en sentral brikke i London-klubbens snuoperasjon etter en katastrofal seriestart. Palace innledet Premier League-sesongen med sju strake tap.

Hodgsons lag sliter tungt med skader for tiden. Nylig pådro spissen Bakary Sako seg en langtidsskade. Litt over et døgn etterpå ble Alexander Sørloth hentet til Palace. Overgangen fra Midtjylland gikk så vidt igjennom på januarvinduets siste dag.

Med den siste skaden til Zaha kan det fort skje at Sørloth får sin Palace-debut mot Everton lørdag. Trønderen ble sittende på benken i oppgjøret mot Newcastle.

Palace ligger på 14.-plass med 27 poeng. Det skiller tre poeng til Stoke på direkte nedrykksplass. Etter Everton-kampen skal londonerne møte Tottenham (26/2) og Manchester United (5/3).

