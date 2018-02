Ronaldo: – Jeg har flere år igjen på toppnivå

NTB Sport

33-åringen står med kun åtte mål på 17 La Liga-kamper. Fire av scoringene har kommet i Reals to siste oppgjør. Det hører med til historien at Ronaldo har gjort ni fulltreffere på seks mesterligakamper.

Mange har lurt på om Ronaldo vil klare å holde et skyhøyt nivå også i framtiden. Selv er han ikke i tvil.

– På det personlige plan har jeg det helt fantastisk nå. Jeg har en voksende familie, og jeg er veldig fornøyd med livet. På det profesjonelle plan har jeg hatt to veldige gode år, der jeg har vunnet titler med både klubb og landslag. Jeg føler at jeg kan holde det gående på øverste nivå i flere år framover, sier Ronaldo i et intervju gitt til magasinet GQ.

Den tidligere Manchester United-spilleren erkjenner at han har måttet gjøre livsstilsendringer for å holde formen ved like de siste årene.

– Livet er en utfordring på alle mulige måter. Fysisk må jeg være 100 prosent, for det er veldig viktig i min bransje. Derfor tar jeg det veldig seriøst. Du må ofre noe om du skal klare å holde nivået. Det er visse ting jeg kunne gjøre som 20-åring, men som jeg ikke kan gjøre i dag. Du må finne balansen. Det er de små detaljene som utgjør en forskjell.

Fortsatt ambisiøs

Ronaldo har vunnet alt som er mulig å vinne med Real Madrid. I Manchester United var han også en helt sentral brikke da den engelske storklubben gikk hele veien i mesterligaen for snart ti år siden.

Portugiseren er på ingen måte mett på suksess. Ronaldo har fortsatt mål han jobber for å oppnå.

– Jeg er ambisiøs, veldig ambisiøs. Folk bør gå for å få oppfylt drømmene sine. Det har jeg gjort, og det er også noe jeg vil fortette å gjøre. Jeg føler jeg har hatt noen minneverdige prestasjoner, men jeg kan ikke trekke fram noen helt spesielle. Jeg prøver å tenke mest på nåtiden enn fortiden, sier Ronaldo.

Én tittelsjanse igjen

Denne sesongen kan han se langt etter et nytt La Liga-gull. I den spanske serien er Real Madrid totalt hektet av og er hele 19 poeng bak Barcelona. Riktignok har Real én kamp mindre spilt, men det har ingen praktisk betydning i gullstriden.

Nylig ble det også sjokkexit i cupen. Real Madrid måtte se seg slått av lille Leganés på bortemålsregelen over to kamper.

Dermed seiler mesterligaen opp som storklubbens og Ronaldos siste tittelsjanse. De liljehvite har vunnet den gjeveste europacupen de to siste årene. I tillegg ble det finaleseier i 2014.

Real Madrid får en knalltøff åttedelsfinale mot Paris Saint-Germain. Første oppgjør spilles i Madrid førstkommende onsdag.

(©NTB)