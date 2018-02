Fannemel ute av normalbakkelaget

NTB Sport

Uttaket ble kunngjort av landslagsledelsen torsdag ettermiddag Pyeongchang-tid. Kvalifiseringen i normalbakken går torsdag kveld.

Før treningsomgangene torsdag formiddag kunne det se ut til at Andreas Stjernen var den som ikke fikk sjansen i OLs åpningsrenn. Han har prestert svakest av de norske hopperne i de siste verdenscuprennene.

– Min første jobb blir å hoppe seg inn på laget. Det er ikke den enkleste jobben. Det blir tøft, og i utgangspunktet er vel jeg femtemann etter de to siste helgene, sa trønderen til NTB onsdag.

Best på trening

Men det blir altså Fannemel fra Hornindal som må se torsdagens kvalifisering og lørdagens renn fra tilskuerplass. Tande og Forfang var ganske trygge etter seirer i siste verdenscuphelg, og Johansson og Stjernen vurderes altså som i bedre form enn Fannemel.

– Stjernen var beste hopper i alle tre rundene i dag og viste hopping på høyere nivå enn vi har sett på lenge, skriver hoppsjef Clas Brede Bråthen i en kort uttalelse.

Det er for øvrig under en måned siden Stjernen tok sin første verdenscupseier. Det skjedde i Bad Mitterndorf 13. januar.

Med i Sotsji

Fannemel vant på sin side et verdenscuprenn i Engelberg like før jul. Det er tøff kamp om plassene i et OL-lag som består av fem solide hoppere. Bare fire plukkes ut til hvert renn.

Fannemel er den eneste hopperen i dagens tropp som også hoppet konkurranser i OL i Sotsji for fire år siden. Den gang ble han nummer 15 i normalbakken, mens han var beste nordmann med 5.-plass i den store bakken.

Den gang var det Daniel-André Tande som var norsk reserve og måtte overvære samtlige tre OL-renn fra tilskuerplass.

