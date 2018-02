Antidoping-topp tror ikke på noen ny OL-skandale

NTB Sport

Forrige vinter-OL i Sotsji vil for alltid være skrevet i rødt i historiebøkene etter avsløringene om det russiske statsstyrte dopingprogrammet.

I forkant av lekene uttalte spesialrådgiver i Antidoping Norge, Rune Andersen, på et seminar at «det er det største jukset som har foregått innenfor idretten noensinne».

Den tidligere WADA-toppen tror imidlertid at man ikke får lignende saker i Pyeongchang-OL.

– Rutinene er gode i dette OL-et. Det er flinke folk som står bak. Det er flinke folk som har hjulpet IOC (Den internasjonale olympiske komité) i testingen før OL. Og den koordineringen som IOC har gjort, og også den som nasjonale og særforbund har gjort, den koordineringen har vært god. Så får vi se hvordan det ender opp. Det er ikke noe grunn til å tro at det ikke skal være et godt system, sa Andersen til NTB.

Russland er utestengt fra vinterlekene i Pyeongchang etter avsløringen om statsstøttet dopingjuks. Samtidig har IOC åpnet for at enkelte russere kan delta i vinterlekene i februar under nøytralt flagg. Det er så langt invitert og påmeldt 168 russiske utøvere.

Totalt har 60 utøvere og ledere anket IOCs utestengelse etter at CAS i forrige frifant flere utøvere for doping under Sotsji-OL.

(©NTB)