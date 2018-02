Troms idrettskrets gir opp planer om ekstraordinært idrettsting

NTB Sport

Ifølge Knut Bjørklund, som er leder i Troms idrettskrets, klarte man ikke å få nok representanter til å stille seg bak forslaget.

– Vi var ikke langt unna, men det har stoppet opp, erkjenner Bjørklund overfor VG.

I slutten av januar sa Bjørklund at han og en gruppe idrettsledere var nær det magiske 40-tallet, som er antallet som må til for å kunne kalle inn til et ekstraordinært idrettsting. Målet var klart: Å bytte ut idrettspresident Tom Tvedt og hans NIF-styre.

Ifølge Bjørklund har flere kretser og ledere siden den gang endret standpunkt.

– Veldig mange små forbund har kommet med hard kritikk, men de har bare én representant på tinget. Når de store forbundene sitter med flere enn én representant og er mot, må man ha like mange små forbund som er for et ekstraordinært ting for å utligne, sier han.

Norges Idrettsforbund tar godt imot nyheten om at planene om et ekstraordinært ting er lagt på is.

– Det gir styret arbeidsro. Da kan de fokusere på de endringene og omstillingene som er blitt lovet, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til VG.

