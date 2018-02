Sveriges smøresjef tar ikke på seg medaljepresset: – Løperne må gå og ta dem selv

NTB Sport

Sveriges kanskje aller største gullhåp kommer allerede lørdag. Charlotte Kalla er utpekt som favoritt til å vinne kvinnenes OL-skiathlon.

– Jeg kjenner press foran hver konkurranse og hvert mesterskap, og det skal man gjøre. Man skal ha lyst til å prestere og være på sitt beste, sier Sveriges smøresjef Urban Nilsson.

– Vi har hatt to fantastiske OL, men vi har hatt utrolig gode løpere. Jeg bruker å si at det er lett å smøre løpere som er i bra form, legger han til.

Sverige tok totalt elleve OL-medaljer i langrenn under 2014-lekene i Sotsji. To av dem var gull. I 2010 ble det tre langrennsgull.

I Sotsji var det kaldt om natten, så noen plussgrader om morgenen, og deretter var det ganske varmt på dagtid. Slik er det ikke i Pyeongchang. Der er det kaldt hele tiden, og dermed reduseres faren for å smøre seg bort. For fire år siden fikk det norske smøreteamet hard kritikk for å bomme gjentatte ganger.

– Men til sjuende og sist gjelder det at utøverne er i bra form. Vi kan ikke smøre inn noen medaljer. De må gå og ta dem selv. Men vi skal ha en organisasjon som fungerer uansett vær, sier Nilsson.

