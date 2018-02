Solidariteten sprekker i konkurstruede Lyngby

NTB Sport

Det tolkes som solidariteten i spillergruppa slår alvorlige sprekker.

Mikkel Rygaard, Bror Blume, Casper Højer Nielsen og den nyankomne svensken Simon Strand ble onsdag løst fra kontraktene. Det gjør at laget vil være kraftig svekket også om klubben unngår konkurs.

Rygaard har lenge vart Lyngbys største stjerne. Playmakeren skal være ettertraktet blant flere andre superligaklubber.

Fram til nyheten om de fire ble sluppet, tydet alt på at spillerne sto sammen om å gi ledelsen arbeidsro til fredag i jakten på en redningsplan.

20-25 millioner

Ifølge formann Toben Jensen forhandles det med fire interessenter om en overtakelse av klubben. Blant de fire skal det være to engelske klubber, en i Premier League og en i mesterskapsserien, samt to lokale danske grupper. Den som får tilslaget må være villig til å skyte inn 20-25 millioner danske kroner.

Samtlige spillere møtte onsdag til trening foran søndagens kamp mot Brøndby, første seriekamp etter vinterpausen.

– Akkurat nå står vi skulder ved skulder. Vi jobber hardt og forblir profesjonelle, sa Michael Lumb.

Lojaliteten sprakk

Trener Thomas Nørgaard samlet spillerne i midtsirkelen og takket dem for innsatsen og lojaliteten de viser i en vanskelig tid.

To timer senere kom beskjeden om at fire av lagets profiler hadde bedt om å bli fristilt fra kontraktene og forlater klubben.

Lyngby gikk konkurs i 2001, men spilte da videre i superligaen med et amatørlag. Ender det med konkurs igjen, vil det bety at laget taper resten av sine kamper 0-3. Deretter vil laget tvangsnedflyttes to divisjoner.

Etter høstens kamper er Lyngby tredje sist i superligaen.

