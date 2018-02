Sesongen over for NBA-stjernen Porzingis

NTB Sport

MR-undersøkelsen bekreftet skadens omfang, og Porzingis er ute for resten av sesongen. Sannsynligvis blir han ikke klar til starten av neste sesong heller.

Det er et stort tilbakeslag for Knicks, som selv med en frisk Porzingis ville måttet heve seg for å komme til sluttspill. Nå blir det mer enn vanskelig.

Den 220 centimeter høye latvieren er en populær spiller på grunn av ferdigheter som vanligvis forbindes med langt mindre spillere. Han skulle spille for laget til LeBron James i allstarkampen senere i måneden og skulle samme helg prøve å forsvare tittelen sin i ferdighetskonkurransen.

James var en av mange som sendte støttemeldinger via sosiale medier etter diagnosen.

– Jeg håpet på bedre nyheter da jeg så hva som hadde skjedd. Jeg ønsker deg snarlig bedring og at du blir helt bra, tvitret han.

Porzingis har snitt på 22,7 poeng og NBA-beste 2,4 blokkerte skudd per kamp denne sesongen. Han skadet seg da han falt forkjært etter en dunk.

(©NTB)