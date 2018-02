Legkov blant 15 russere som ber CAS om OL-hjelp

NTB Sport

De 15, 13 utøvere og to trenere, har sluttet seg til de 32 som allerede har bedt CAS om hjelp i deres sak mot IOC.

CAS-sjef John Coates sier en avgjørelse er ventet i noen av sakene onsdag. De russiske utøverne ber domstolen overprøve Den internasjonal olympiske komité (IOC), som nekter å invitere dem.

De 32 som anket til CAS tirsdag, har ikke kommet gjennom bakgrunnssjekken IOC har innført etter at det er avslørt russisk doping i lekene i Sotsji for fire år siden.

Gullvinnerne fra Sotsji-OL Alexander Legkov (5 mila) og Alexander Tretijak (skeleton) skal være blant navnene på de 13 utøverne og to trenere som vil ha sin OL-nekt prøvd av CAS.

IOC venter at 168 russere kommer til å delta i lekene som starter i Sør-Korea denne uken under et nøytralt flagg og betegnelsen «Olympiske utøvere fra Russland». Flere hundre andre er nektet deltakelse, og mange har gått rettens vei, noe som har ført til kaos rett før OL åpner.

– Ikke noe å anke

Jurist- og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sa til Eurosport tirsdag at de russiske idrettsutøverne ikke kan anke inn OL-nei til CAS. Uttalelsen kom etter at den første gruppen, med utøvere som langrennsløper Sergej Ustjugov, skiskytter Anton Sjipulin, kortbanestjernen Viktor An hadde levert inn sin anke til CAS.

Selv om Russland er utestengt etter avsløringen om statsstøttet dopingmisbruk, har IOC invitert 169 såkalt rene idrettsutøvere fra Russland til lekene i Pyeongchang.

– Utgangspunktet her er jo at Den russiske olympiske komiteen er suspendert. Det betyr egentlig at det ikke er noen russere som skulle til OL. Men så har man åpnet for å invitere noen. Så det er ingenting å anke, sier det norske IOC-medlemmet.

WADA-kritikk

WADAs utøverkomité var dypt skuffet og forferdet etter at CAS sist uke frikjente 28 russere som var fradømt medaljer og plasseringer fra Sotsji-OL i 2014. Komiteen kaller avgjørelsen «et stort tilbakeslag for ren idrett».

– Vi kan ikke miste av syne omfanget av innsatsen russiske myndigheter og utøvere la ned for å lure antidopingsystemet. Derfor vil vi ha bedre lederskap fra idretten for å beskytte rene idrettsutøvere og deres rett til dopingfri idrett, skriver komiteen, som ledes av langrennsløper Beckie Scott. 43-åringen har selv gull og sølv fra OL.

– Vi deler smerten, usikkerheten og frustrasjonen som er blitt uttrykt av mange idrettsutøvere.

