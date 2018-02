LeBron James avviser klubbskifte

NTB Sport

– Jeg fullfører sesongen med Cavaliers uansett hva som skjer, det skylder jeg lagkameratene mine. Akkurat nå prøver jeg å finne en måte å sørge for at vi fortsatt kan hevde oss, sa han etter et nytt tungt tap tirsdag.

Cavaliers ledet med inntil 21 poeng, men tapte 98-116 for Orlando Magic i Florida.

Cavaliers raknet i siste halvdel og tapte for 14. gang på de 21 siste kampene. Motstanderne har i snitt scoret 122,4 poeng i de fem siste Cavaliers-tapene.

To dager før overgangsfristen har det vært spekulert i at James ville være åpen for et klubbskifte, men han sier det er uaktuelt. I kontrakten har han en klausul som gjør at han ikke kan selges eller byttes bort mot sin vilje.

– Jeg ville aldri godkjenne et klubbskifte nå. Jeg kunne ikke gjøre det mot lagkameratene mine. Vi jobber for hardt sammen hver dag, sa han.

– Vi har ikke tid til å sette oss ned og skamme oss over det vi presterer. Det er ganske mange kamper igjen. Om vi mener alvor, må vi begynne å spille god basketball nå.

James scoret 25 poeng, men han noterte verken en retur eller assist i siste halvdel. Laget er på tredjeplass i Eastern Conference, men er langt bak tetduoen Boston og Toronto. Hele fem av lagene i vest har bedre statistikk, og Golden State Warriors har 41 seirer mot Clevelands 30.

Warriors og Cavaliers har møtt hverandre i NBA-finalen de tre siste årene, med to titler til Oakland-klubben og en til Cavaliers.

