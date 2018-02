Kejval valgt inn i IOC, Jacobsen neste?

NTB Sport

Kejval ble under IOC-sesjonen i Pyeongchang valgt for en åtteårsperiode. Han har status som uavhengig enkeltmedlem, melder IOC på sitt nettsted. Han var den eneste nye som ble valgt, men før OL er over kan han få selskap av Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

I løpet av Pyeongchang-lekene vil to utøvere bli valgt inn i utøverkommisjonen og dermed bli fullverdige IOC-medlemmer. Jacobsen er en av seks kandidater til de to plassene.

De øvrige er spanske Ander Mirambell (skeleton), amerikanske Kikkan Randall (langrenn), finske Emma Terho (ishockey), kinesiske Zhang Hong (skøyter) og italienske Armin Zoeggeler (aking).

Alle kandidatene ble godkjent i fjor sommer.

Utøverne avgjør

De to som får flest stemmer i avstemningen blant OL-deltakerne tar plassene til Angela Ruggiero go Adam Pengilly, som er ferdige med sine valgperioder ved lekenes slutt.

Under sesjonen som ble avsluttet onsdag ble Nenad Lalovic, president i Det internasjonale bryteforbundet (UWW), valgt inn i IOC-styret. Han ble valgt for fire år som representant for Foreningen for internasjonale olympiske sommeridrettsforbund (ASOIF).

Endret status

IOC endret også status for to av sine medlemmer. IOC-visepresident Ugur Erdener, som har hatt sitt medlemskap knyttet til vervet som president i Det internasjonale bueskytterforbundet, er heretter uavhengig enkeltmedlem.

Det samme gjelder Pierre Olivier Beckers, som tidligere hadde sitt medlemskap knyttet til vervet som president i Belgias OL-komité.

Endringen gjør at de kan fullføre sin jobb i ulike kommisjoner. Erdener leder IOCs medisinske og vitenskapelige kommisjon og er IOC-representant i dopingtestenheten ITA. Beckers er leder av koordineringskommisjonen for Paris-OL i 2024.

