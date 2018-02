Hopperne testet OL-bakken

NTB Sport

Det var bare Daniel-André Tande av de norske som ikke testet den lille bakken i løpet av onsdagen. Han sliter med tannverk og er satt på antibiotika.

Stjernen og Fannemel prøvde seg mest i OL-anlegget. Begge to gjorde seks av seks treningshopp. På kvelden dukket også Johann André Forfang og Robert Johansson opp for å teste seg i den sørkoreanske bakken.

Johansson fikk best poengscore etter onsdagens femte treningsomgang. Det greide han med et hopp på 106,5 meter. Søre Ål-hopperen var blant de tre beste i samtlige av kveldens tre omganger. De to øvrige hoppene var på 104,5 og 102,5 meter.

Forfang var nest best i onsdagens fjerde og sjette treningsomgang. Han gjorde sine kveldshopp på henholdsvis 105, 102 og 103 meter.

– Fin bakke

Tidligere på dagen åpnet Stjernen med 94 meter, fortsatte med 89 og avsluttet med 99,5. Det siste var det 14. beste hoppet.

– Bakken var fin. Det var selvfølgelig litt vind, men det var helt greit å hoppe. Jeg kom litt trått i gang i det første hoppet, men det var bedring i det neste, og i det siste var jeg ganske nærme, sa Stjernen til NTB.

På kvelden landet trønderen på 100,5 meter i to strake hopp. Stjernen avsluttet dagen med 98,5 meter.

Wellinger lengst

Fannemel startet onsdagen med 97 meter, hadde et svakt annet hopp på 75 meter og avsluttet dagøkta med 96 meter.

– Det var godt å komme i gang. Jeg har ikke hoppet i bakkene her før, men de kjentes fine ut. Egentlig ganske likt som mange andre bakker, sa Fannemel.

Noen timer senere hoppet han 94, 99,5 og 97 meter.

Andreas Wellinger sto for onsdagens lengste hopp i den tredje treningsomgangen. Da fikk tyskeren full klaff og landet på 110,5 meter. Normalbakken i Alpensia har en bakkestørrelse på 109 meter.

