Hopp-Tande satt på antibiotika

NTB Sport

Kongsberg-hopperen slet med antydninger til de samme problemene allerede i forbindelse med verdenscuprennene i Tyskland sist helg.

Det skal ikke være fare for at han mister konkurranser under OL.

– Tande kom hit nylig. Han reiste fra Willingen med vondt i munnen rundt en tann. Han har nå fått en infeksjon rundt den tanna og går nå på antibiotika. Vi regner med at han er klar til å hoppe kvalifisering i morgen (torsdag), sa Olympiatoppen-lege Mona Kjeldsberg på onsdagens pressemøte.

Stöckl ubekymret

Landslagstrener Alexander Stöckl er ikke bekymret for at Tandes tannproblem vi bli forstyrrende inn mot den første OL-konkurransen i hoppanlegget i Alpensia lørdag.

Allerede lørdag skal det gjennomføres kvalifisering til normalbakkerennet.

– Jeg tror ikke dette påvirker prestasjonen. Ting som skjer i munnen eller halsen er ikke så viktig for skihoppere, sier Stöckl til NTB.

– Det hadde vært verre for en langrennsløper som driver med utholdenhetsidrett. Han har fått medisin i dag, og da skal han være bedre fra i morgen. Da tror jeg kan delta i kvalifiseringen, og rennet lørdag blir ikke noe problem, tilføyer han.

Fem hoppere er med i den norske OL-troppen. Kun fire av dem får hoppe torsdagens kvalifisering. Landslagstreneren går overfor NTB langt i å antyde at Tande er det sikreste kortet på det norske laget.

Formsterk

Noe endelig uttak blir ikke gjort før etter torsdagens treningsomganger.

Daniel André Tande ble nylig verdensmester i skiflyging og har vist god form den siste tiden. Lørdag vant han verdenscuprennet i tyske Willingen etter et strålende hopp på 146,5 meter i finaleomgangen.

Kongsberg-hopperen ligger på fjerdeplass i verdenscupen sammenlagt og er best av de norske også der.

(©NTB)