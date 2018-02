Soldater erstatter syke OL-sikkerhetsvakter 

NTB Sport

Hele 1200 vakter er sendt bort fra OL-området etter at det ble oppdaget at flere hundre personer i området er smittet av noroviruset, opplyste OL-arrangørene selv tirsdag. 41 av disse skal være rammet av oppkast og diaré.

Norovirus er svært smittsomt mellom mennesker og kan smitte også via mat og drikke. Håndhygiene er alfa og omega for å unngå spredning av smitten.

Bodde sammen

I fraværet av sikkerhetsvaktene har 900 soldater tatt over jobben deres i OL-byen.

– De 1200 sikkerhetsvaktene ble tatt ut av tjeneste. De er erstattet av 900 soldater, sa arrangøren til AFP.

Sikkerhetsvaktene, alle ansatt i et privat sikkerhetsfirma, bodde sammen på en treningsanlegg i Pyeongchang, utenfor hovedanleggene i OL-byen.

Christophe Dubi, en av IOCs utsendte i OL-byen, informerte om at hånddesinfeksjonsmidler er blitt plassert ut i alle arenaene samt deltakerlandsbyen.

Ingen syke nordmenn

Så langt er det ingen tegn til sykdom i den norske troppen.

– Det ser veldig bra ut. Mange utøvere har vært her et par dager. Så langt går det veldig bra. Vi har ikke noe sykdom, det er veldig god stemning, og utøverne er positivt overrasket over hvor bra det er her, sa Olympiatoppens vinteridrettssjef og fungerende leder for den norske troppen i Pyeongchang, Helge Bartnes, til NTB tidligere tirsdag.

Tirsdag ble det kjøpt inn ekstra med såpe til det norske hotellet i Pyeongchang, samtidig som andre smitteverntiltak også ble iverksatt.

