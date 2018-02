Pedersen så rødt i Strømsgodset-tap

NTB Sport

Eirik Ulland Andersen sørget for at Strømsgodset fikk en drømmestart mot Krasnodar. Årets spiller på NTB-børsen forrige sesong sendte Strømsgodset i ledelsen etter fem minutter etter et mønsterangrep.

Krasnodar, som har vinterpause før siste del av sesongen i Russland, tok imidlertid mer og mer over. Wanderson utlignet etter halvtimen da kom seg fri på venstresiden.

Oppgaven ble betraktelig vanskeligere for Strømsgodset da Marcus Pedersen fikk marsjordre ti minutter senere. Dommer Svein Oddvar Moen mente spissen stoppet et skudd på streken foran eget mål med hånden, og dommeren blåste straffe og ga Pedersen direkte rødt kort.

Fjodor Smolov tok vare på sjansen fra straffemerket og chippet ballen lekent i mål bak Espen Bugge Pettersen.

Russerne halte i land seieren etter en målløs annen omgang.

Norske Stefan Strandberg tilhører Krasnodar, men er fortsatt ute av spill etter en akillesskade. 27-åringen har tatt sikte på å bli klar til neste sesong i Russland. Krasnodar spiller sin siste seriekamp denne sesongen i mai.

Strømsgodset skal spille ny treningskamp fredag under oppholdet i Spania. Den russiske serielederen Lokomotiv Moskva er neste motstander for drammenserne.

