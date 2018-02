Manchester United markerte 60-årsdagen for München-tragedien

NTB Sport

Bobby Charlton og Harry Gregg, som overlevde flyulykken på en isete rullebane i München, var blant dem som var til stede på Old Trafford, der det ble avholdt stillhet 15.04 britisk tid, tidspunktet for tragedien i 1958.

Det var også markeringer i Beograd og München. «Busby Babes», som det unge og talentfulle United-laget ble kalt etter sin manager Matt Busby, var på vei hjem etter å ha spilt seg fram til semifinale i serievinnercupen med 3-3 borte mot Røde Stjerne. Under mellomlanding i München gikk det galt.

Tre ganger prøvde piloten forgjeves å ta av på en rullebane dekket av is og sludd, og tredje gang krasjet flyet. 23 av de 44 om bord mistet livet, deriblant åtte spillere.

Store navn

Flere enn 4500 mennesker var til stede på Old Trafford tirsdag, blant dem managerlegenden Alex Ferguson. Dagens manager José Mourinho og kaptein Michael Carric la ned kranser. Til stede var også FIFA-president Gianni Infantino og Liverpool-legenden Kenny Dalglish.

Keeper Gregg ble kalt «helten fra München» fordi han tross sine skader hjalp med å dra andre skadde ut av det brennende vraket.

– Det var ikke München-ulykken som skapte Manchester United. Jeg har vært med klubben i gode og dårlige tider. Jeg er bare glad for at jeg en gang ble regnet som god nok til å spille for en av verdens største klubber, sa Gregg til BBC tirsdag.

I Tyskland var om lag 2000 personer til stede under en seremoni arrangert på initiativ av tilhengere. United-ambassadør Denis Irwin representerte klubben.

Noen av de gjenlevende legene og sykepleierne som tok seg av ofrene var til stede.

Respekt

Bayern Münchens president Uli Hoeness og formann Karl-Heinz Rummenigge møtte også opp.

– Fotball handler om rivalisering, vennskap og respekt. Ved å være her i dag viser vi respekt for en stor klubb og dens utrolige tilhengere, sa Hoeness under seremonien på Manchesterplatz, som fikk sitt navn som en hyllest til flyulykkens ofre. Det er også en minnestein der med ofrenes navn.

Nicky Butts U19-lag deltok i ett minutts stillhet på Partizan stadion i Beograd, der europacupkvartfinalen ble spilt i 1958. United-ungdommene skal møte Brodarac i UEFAs ungdomsliga onsdag.

Blant de døde i flytragedien var mange av støttespillerne i et lag som tross sin lave snittalder dominerte engelsk fotball, deriblant 21-årige Duncan Edwards. Andre spillere ble så stygt skadd at de aldri kom tilbake på banen.

– Alle gråt

Det gjorde derimot Charlton, som ti år etter ulykken spilte på United-laget som ble første engelske vinner av serievinnercupen. Det skjedde på Wembley, der han to år tidligere vant VM med England.

Matt Busby overlevde også ulykken, bygget et nytt storlag og var klubbens mest sagnomsuste manager inntil Alex Ferguson.

Ferguson, som var 16 år da ulykken inntraff, snakket om sine minner til MUTV:

– Jeg gikk rett fra skolen til biblioteket for å lese til en eksamen, og etterpå skulle jeg på trening med det lokale juniorlaget. Da jeg kom til banen, gråt alle spillerne. Jeg ble veldig trist da jeg hørte hva som hadde skjedd. Jeg heiet på United på grunn av Matt Busby, sa han.

