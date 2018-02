Mørk, Oftedal og Sagosen nominert til prestisjetung pris

NTB Sport

Det er Det internasjonale håndballforbundet (IHF) som skal dele ut prisen, etter at eksperter og landslagstrenere har stemt fram de nominerte.

Nora Mørk, som nedbrutt måtte konstatere at hun står i fare for å miste EM i november etter at korsbåndet røk i en mesterligakamp med Györ mandag, er en av fem nominerte på kvinnesiden.

– Mørk har vært en nøkkelspiller på landslaget i flere år. Hun har spilt en viktig rolle i deres suksess og er konstant blitt valgt ut på All Star-lagene i de store turneringene, skriver juryen om høyrebacken.

Mørk skal etter planen opereres for korsbåndsskaden onsdag.

Hard konkurranse

Mørks lagvenninne Stine Bredal Oftedal ble også valgt ut blant de nominerte på grunn av sitt bidrag på landslaget som kaptein og fordi hun ble 2017-VMs mest verdifulle spiller.

Cristina Neagu (Romania og Bucuresti), Isabelle Gulldén (Sverige og Bucuresti) og Nycke Groot (Nederland og Györ) er de andre nominerte på kvinnesiden.

Sander Sagosen kjemper om prisen på herresiden mot blant andre klubbkamerat Nikola Karabatic.

Fans kan stemme

– I en alder av 22 år er Sagosen allerede en nøkkelspiller hos Norge og Paris Saint-Germain. Han startet 2017 med å lede Norge til deres første VM-medalje (sølv) og ble kåret til Frankrike-VM beste venstreback, skriver juryen.

Luka Cindric (Kroatia og Vardar), Domagoj Duvnjak (Kroatia og Kiel) og Andy Schmid (Sveits og Rhein-Neckar Löwen) er nominert i tillegg til Sagosen og den franske verdensstjernen Karabatic.

Fans og personer fra mediene kan stemme på IHFs hjemmesider fram til 20. februar.

