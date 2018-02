Koeman skal gjenreise Nederlands fotballære

NTB Sport

Nederland spilte VM-finale i 2010 og tok VM-bronse i 2014, men mislyktes deretter i forsøket på å kvalifisere seg til det første EM-sluttspillet med 24 deltakere. I fjor høst feilet laget igjen i VM-kvalifiseringen.

Tidligere Everton- og Southampton-manager Koeman får oppgaven med å bøte på det. Første oppgave blir UEFAs nasjonsliga i høst. Der er laget i gruppe med Tyskland og Frankrike.

Deretter følger EM-kvalifisering. Koeman har en avtale som gjelder til VM i 2022.

– Jeg vet at det ikke blir lett, men jeg har tro på landslaget vårt. Jeg ser stort potensial i spillerne vi har, sa Koeman.

– Vi har ikke de beste spillerne, men det betyr ikke at vi ikke kan stille et slagkraftig lag. Det er på høy tid at vi kommer til et sluttspill igjen.

Samtidig med ansettelsen av Koeman ble Nico-Jan Hoogma presentert som ny toppfotballsjef. Han hentes fra en jobb i Heracles.

Stor karriere

Koeman spilte i sin tid 78 landskamper for Nederland. Den hardtskytende liberoen spilte på laget som vant Nederlands eneste internasjonale tittel for menn, EM-seieren i 1988.

Som aktiv spilte han blant annet for Ajax, PSV Eindhoven og Barcelona. Trenerkarrieren innledet han som landslagsassistent, før han hadde tilsvarende rolle i Barcelona. Senere har han vært hovedtrener i klubber som Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia og Feyenoord, før de to siste jobbene har vært i engelsk Premier League.

Han fikk sparken i Everton i oktober etter at laget falt til nedrykksplass. Nå gleder han seg over sin nye jobb.

18 millioner meninger

– Det er både en stor utfordring og en stor ære å være landslagssjef for Nederland. Jeg gleder meg, selv om min kone advarte meg mot å ta jobben. Hun sa at det vil være 18 millioner ulike meninger om alt jeg gjør, sa Koeman.

54-åringen etterfølger Dick Advocaat, som fikk midlertidig ansvar etter at Danny Blind fikk sparken i juni i fjor.

