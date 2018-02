Hissige konfrontasjoner under IOC-sesjonen

NTB Sport

Det ble brukt harde ord da IOC-medlemmene diskuterte organisasjonens håndtering av den russiske dopingskandalen, som førte til at Idrettens voldgiftsrett underkjente mange av de ilagte sanksjonene og at en gruppe russiske utøver bare dager før OL-ilden tennes prøver å tiltvinge seg OL-deltakelse gjennom den hurtigarbeidende CAS-domstolen i Pyeongchang.

Sterkest ord brukte Richard Pound, IOC-medlemmet med lengst ansiennitet av alle. Canadieren havnet i en åpen krangel med argentinske Gerardo Werthein under tirsdagens møte.

– I den offentlige bevissthet mener en betydelig andel, både av vanlige folk og av verdens utøvere, at IOC ikke bare har mislyktes med å beskytte utøverne, men har gjort det mulig for jukserne å vinne over de rene, sa Pound og beskrev IOCs verden som en «komfortabel kokong».

– Vi prater mer enn vi gjør, fortsatte den tidligere WADA-presidenten.

– Utøverne og offentligheten har ikke lenger tillit til at vi beskytter deres interesser. Det er alvorlig tvil om hvor mye vi bryr oss, og med all respekt tror jeg ikke vi kan snakke oss ut av problemet.

Krangel

Det fikk Werthein til å reagere. Han forsvarte president Bach og hans styre med et angrep på Pound.

– Hvis herr Pound ikke er enig i noe, er det tydeligvis feil. Vi må forstå at dette ikke er herr Pounds organisasjon. Dette er IOC, tordnet Werthein og kalte Pounds kritikk «svært urettferdig».

– Han kommer med uttalelser som skaper tvil, som diskrediterer alt arbeidet som gjøres av IOC.

Pound ba om litt tid til å forberede et svar, og sparte ikke på kruttet.

– Jeg synes det er ekstremt upassende å svare meg med et personangrep. At min mening skiller seg fra andres betyr ikke at jeg ikke har rett til å hevde den. I denne kollegiale forsamlingen er det uheldig å antyde at jeg ikke har rett til å ytre meg, sa han.

Regelgjennomgang

CAS opphevet forrige uke IOCs diskvalifikasjon og utestengelse av 28 russere som var straffet for delaktighet i dopingjuks under Sotsji-OL. 11 andre fikk sine utelukkelser redusert.

Tirsdag leverte 32 russere anke til CAS' hurtigarbeidende panel med krav om å inviteres til OL. En høring vil holdes onsdag, og en avgjørelse kan komme raskt etter det.

– Vi har ingen frykt. Vi føler oss sikre på vårt standpunktet og avventer avgjørelsen med stor ro, sa IOC-talsmann Mark Adams tirsdag.

Bach sa under IOC-sesjonen tirsdag at IOC vil gjennomgå både regler og straffeprosess i dopingsaker for å hindre at framtidige avgjørelser overprøves av CAS.

– Selv om det er en vanskelig situasjon, kan vi lære av den og avstedkomme endringer. Vi har innledet diskusjonene om hvordan det skal gjøres, sa han.

Reformer

Møtevirksomheten i Pyeongchang har ikke bare handlet om doping. IOC-sesjonen fikk tirsdag høre 25 anbefalinger fra et likestillingsprosjekt. IOC-styret har stilt seg bak anbefalingene som skal bidra til at man oppnår full likestilling mellom kjønnene og like mange kvinnelige som mannlige OL-deltakere.

De om lag 100 tilstedeværende IOC-medlemmene ble også forelagt en pakke med 118 reformer for prosessen med å finne vertsbyer for olympiske leker. «The New Norm», som pakken heter, skal gjøre det billigere og mer attraktivt å søke og arrangere lekene, og føre til at lekene blir mer bærekraftige.

