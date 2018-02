Sandnes Ulf med dobbel eliteseriesignering

NTB Sport

Mandag morgen offentliggjorde Sandnes Ulf signeringen av Niels Vorthoren. Den nederlandske midtbanespilleren var en viktig brikke for Start på høstsesongen da sørlendingene sikret opprykket til Eliteserien. 29-åringen sto for ni scoringer på 27 kamper, og har skrevet under en ettårskontrakt med Sandnes Ulf.

– Det føles godt å få dette på plass, og jeg er glad for å ha kun fokus på fotballen igjen. Nå er jeg ivrig på å komme i gang, og bli klar til serien starter 2. april, sier Vorthoren til SandnesUlf.no.

Noen timer senere samme dag kom signering nummer to inn portene i Sandnes. Onyekachi Hope Ugwuadu, bedre kjent som «Kachi», bytter ut Sarpsborg med Sandnes, og har skrevet under en toårskontrakt. 20-åringen tilbrakte høstsesongen i fjor hos Strømmen i 1. divisjon.

– Jeg vil først takke klubben for å hente meg. Jeg var åpen for nye muligheter, og følte meg veldig ønsket her av klubbledelsen og Bengt Sæternes. Nå gleder jeg meg til å jobbe hardt for min nye klubb, sier Kachi til SandnesUlf.no.

Kachi kom til Sarpsborg 08 høsten 2015 og scoret to mål for sarpingene før sesongslutt. Forrige sesong var han på lån i Bodø/Glimt, før han reiste videre til Strømmen. Spissen scoret to mål hos hver av klubbene forrige sesong.

(©NTB)