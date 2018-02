Storfavoritt Havnaa innfridde med knockoutseier

NTB Sport

Opptakten til Havnaas kamp ble preget av at de to første opprinnelige motstanderne måtte melde forfall. Like før stevnet ble Daniel Vencl hentet inn som motstander, men tsjekkeren hadde i realiteten ingen sjanse mot Havnaa i cruiservekt-klassen.

Til slutt kunne Havnaa innkassere proffkarrierens 12. triumf på like mange forsøk. Det skjedde på hjemmebane i Arendal.

29-åringen fikk inn klart flest treffere i den første runden og trenden fortsatte i den påfølgende runden.

Allerede da det gjensto halvannet minutt av den andre runden kom nådestøtet. Havnaa fikk inn en klokkeklar høyre og sendte Vencl rett i kanvasen.

Kom seg opp

Tsjekkeren kom seg så vidt opp i tide og fikk fortsette av dommeren, men da Havnaa stormet mot ham for å sende han i kanvasen igjen, kastet trenerapparatet til tsjekkeren det hvite håndkleet inn i ringen og signaliserte at kampen var over.

– Jeg kjente det med en gang, og jeg visste at han var rystet. Da var det bare å følge opp. Jeg hadde aldri sluppet ham av kroken, sa Havnaa til Viasat 4 om nådestøtet som til slutt ble for mye for Vencl.

I en fullsatt arena kunne han gå ned på kne og juble for seier til ellevill jubel blant fansen i sin egen hjemmearena.

– Jeg har prøvd å forestille meg dette, men det ble så mye sterkere enn det jeg hadde trodd. Tusen hjertelig takk, sa Havnaa til de fremmøtte i Arendal.

Rotete opptakt

Opptakten til Havnaas kamp har vært preget av usikkerhet. 29-åringen skulle i utgangspunktet møte kroaten Marino Goles, men etter at han trakk seg ble Gezim Tahiri hentet inn som ny motstander.

Like før stevnet kom nyheten av at Tahiri måtte trekke seg fra boksestevnet som følge av en bilulykke, og på svært kort varsel ble tsjekkiske Vencl hentet inn.

Da hadde Havnaa i lengre tid forberedt seg på å møte Tahiri som er venstrehendt og i så måte står i såkalt southpaw-stilling. Det vil si at han leder med høyresiden og bruker høyrehånden som jab.

Da høyrehendte Vencl ble hentet inn måtte Havnaa omstille, men 29-åringen hadde få problemer med å innkassere karrierens 19. proffseier.

