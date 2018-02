Solbakken etter FCKs cupexit: – Sesongen blir trolig historisk dårlig

NTB Sport

Kamil Wilczek scoret det eneste målet i åttedelsfinalen mellom de to erkerivalene. Det gjorde den polske spissen etter 33 minutters spill i Parken.

Med 1-0-seieren tok Brøndby skalpen av FCK for tredje gang på rad. Solbakkens menn har gått tapende ut av lokaloppgjøret, både borte og hjemme, også i superligaen denne sesongen. København-klubben har rotet seg inn i en sportslig blindgate.

– I cupen handlet det kun om én ting, og det er å gå videre. Det klarte vi ikke. Med tanke på den situasjonen vi befinner oss i, gjør tapet ekstra vondt, sa Solbakken etter cupexiten.

Svakt

FCK har vunnet cuppokalen tre sesonger på rad, men i år ble det stopp allerede før kvartfinalen. Senest i mai i fjor ble det 3-1-seier over Brøndby i finalen.

Siden den gang har mye forandret seg. I ligaen ligger regjerende mester FCK helt nede på sjetteplass. Det skiller 18 poeng opp til Midtjylland på tabelltoppen, mens det er ett poeng mindre til erkefienden Brøndby på annenplass.

– Vår eneste mulighet for spill i Europa er å vinne utrolig mange ligakamper. Sesongen blir sannsynligvis historisk dårlig. Alt er bekmørkt sammenlignet med hva vi har prestert de siste sesongene, mener Solbakken.

Møter Atlético

– Vi er nødt til å sette sammen noen resultater, slik at vi for det første ender i topp seks. Når vi forhåpentlig har gjort det, skal vi vinne så mange kamper som mulig. I teorien kan vi ta fjerdeplassen, som gir spill i Europa hvis Brøndby eller Midtjylland tar seg til cupfinalen og vinner den. Vi har selv satt oss i denne situasjonen.

FC København er klar for 16-delsfinalen i europaligaen, men der venter knalltøff motstand i form av Atlético Madrid. Få, om noen, levner Solbakkens lag en sjanse til å slå ut spanjolene over to kamper. Første oppgjør spilles i Parken 15. februar, mens returen går uken etter.

