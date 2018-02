Sørloth må vente på Palace-debuten: – Jeg er ikke skuffet 

NTB Sport

I midtuken ble Sørloth hentet fra danske Midtjylland til Palace. Overgangen gikk så vidt i boks på januarvinduets siste dag. Ting tydet på at landslagsspissen kunne få sin Premier League-debut søndag. Manager Roy Hodgson tok trønderen med på benken, men valgte ikke å kaste innpå nordmannen mot slutten.

– Jeg skulle helst ha kommet inn, men jeg er ikke skuffet. Jeg har bare vært her to dager, sa Sørloth til norsk presse etter kampslutt, ifølge VG og Dagbladet.

– Det var et kampbilde som passet meg veldig godt. Men vi får ta det neste gang, la han til.

Søndagens resultatet gjør at både Crystal Palace og Newcastle i høyeste grad blir værende i bunnstriden. Palace har tre poeng til direkte nedrykksplass, Newcastle har bare ett.

Diamé-mål

Christian Benteke kom alene mot Karl Darlow allerede åtte minutter ut i oppgjøret, men Newcastle-keeperen gikk seirende ut av duellen.

I stedet var det gjestene som tok føringen på Selhurst Park. Etter 22 minutter satte Mohamed Diamé inn 1-0 etter en corner.

Palace kunne ha utlignet kort tid etter. Backen Timothy Fosu-Mensah slo godt inn fra høyrekanten, og inne i boksen fant han en godt plassert Wilfried Zaha. Driblefantens avslutning fra ønskeposisjon gikk via en Newcastle-spiller og ut.

Kenedy og Ayoze Perez fikk hver sin mulighet til å doble ledelsen kort tid etter Zaha-sjansen. Darlow vartet imidlertid opp med to flotte redninger.

Like før pause fikk Benteke en kjempemulighet for Palace, men fra kloss hold slo Darlow ballen i låret til kraftspissen. Sistnevnte måtte fortvilet se ballen snike seg like utenfor stolpen.

Utligning

Palace presset videre i jakten på utligningen, og etter hvilen fikk hjemmelaget sin belønning. Ciaran Clark holdt Benteke i trøyen inne i boksen etter 53 minutters spill, og dommeren pekte på straffemerket.

Fra elleve meter plasserte Luka Milivojevic inn utligningen via en sprellende Darlow.

Palace fikk virkelig blod på tann, mens Newcastle ble trykket tilbake. Vertene kunne sikret tre poeng ved flere anledninger. James McArthur skjøt like over fra distanse etter 78 minutter, men den største sjansen fikk Benteke to minutter før full tid. Belgierens forsøk fra kort hold ble reddet på streken av Clark, som dermed gjorde litt opp for seg etter straffen.

Newcastle klarte til slutt å hale i land ett poeng, til hjemmefansens store skuffelse.

Tøft program

Palace må håpe på tre poeng borte mot Everton i neste runde. Kanskje kan Sørloth få sin debut da. Deretter har London-laget vriene kamper mot Tottenham (h), Manchester United (h) og Chelsea (b).

– De blir tøffe. Klarer vi å hamle opp med dem, kan det bli veldig artig, sa Sørloth om kamprogrammet framover.

Newcastle tar på sin side imot Manchester United i neste seriekamp.

