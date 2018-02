Juniorhopperne sikret VM-gull i mikskonkurransen

NTB Sport

På det norske laget hoppet Silje Opseth (Holeværingen), Fredrik Villymstad (Skimt), Anna Odine Strøm (Alta) og Marius Lindvik (Rælingen).

– En fantastisk norsk hopphelg, sa A-landslagssjef Alexander Stöckl.

Tidligere i helgen vant både Daniel-André Tande og Johann André Forfang i verdenscupen.

14,3 poeng skilte ned til Tyskland etter en spennende mikskonkurranse i sveitsiske Kandersteg. Østerrike ble nummer tre, slått med nesten 100 poeng.

Opseth reiser videre til OL i Pyeongchang. Hun hoppet 87,5 og 96 meter søndag.

– Gullet smakte veldig godt, spesielt etter at jeg har slitt med å finne ut av bakken her borte. Jeg løste oppgavene mine bedre i dag, og da er det sykt gøy at vi klarer å klatre øverst på pallen, sier Opseth til NTB og fortsetter:

– Det var godt å endelig å få til et skihopp igjen i 2. omgang. Den gode følelsen tar jeg med meg til OL.

Villumstad vartet opp med 95 og 98 meter, mens Anna Odine Strøm hadde hoppet på 95 og 95,5 meter.

Marius Lindvik, som var med i verdenscupen sist helg og som kjempet om OL-plass, hadde 103 og hele 106,5 meter i sine svev. Tidligere i uken ble han juniorverdensmester i det individuelle rennet.

