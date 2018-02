Høy temperatur da Barcelona avverget første ligatap

NTB Sport

Resultatet gjør at serietoer Atlético Madrid knappet innpå Barca-laget etter at Diego Simeones mannskap slo Valencia 1-0 i kveldskampen. Ni poeng skiller de to lagene etter helgens runde.

I Barcelona egnet forholdene seg bedre til vannpolo enn fotball, men etter 66 minutter fikk Espanyols Gerard Moreno ballen i mål etter et innlegg fra høyre.

Hjemmelaget holdt unna lenge for byrivalen, men sju minutter før full tid headet Pique ballen i nettmaskene etter et frispark fra Lionel Messi.

Barca-trener Ernesto Valverde valgte å spare både Messi og Jordi Alba fra start, men begge to kom innpå etter pause. Messi beviste sin verdi da han presist fant pannebrasken til Pique, og resultatet gjør at Barcelona etter 22 runder fortsatt er uten tap i La Liga denne sesongen.

Mot slutten tok også kampen fyr. Pique feiret sin scoring ved å hysje mot Espanyol-fansen. Det provoserte både fans og spillere.

Moreno reagerte ved å klippe ned Pique like etter, og da var rabalderet løs. De to navnebrødrene kom i munnhoggeri, mens flere av spillere på begge lag kom til for å si sitt om både taklinger og feiringer.

Messi i krangel

Selv Messi meldte seg på. Argentineren ble fanget opp av TV-kameraene da han diskuterte heftig med Espanyols Victor Sanchez.

– Vi har et ansvar som spillere, men vi er også mennesker og reagerer på ting som skjer. Deler av publikum kom med fornærmelser mot min familie. Det finnes en grense for alt, sa Pique om sin egen feiring.

Barcelona-trener Valverde tonet det hele ned.

– Slike situasjoner motiverer bare Pique. Hans gest kom som følge av rivalisering, og det er naturlig i et derby.

Espanyol ligger på 14.-plass med 27 poeng.

Correa-perle

For serietoer Atlético Madrid ble Angel Correa den store helten da han på vakkert vis smalt inn kampens eneste scoring etter 59 minutter hjemme mot Valencia.

Like før burde vertene blitt tildelt et straffespark. Valencia-keeper Neto skulle foreta en utboksing, men traff Diego Godin i kjeven framfor ballen.

TV-bildene viste at Godin mistet en tann i sammenstøtet, og uruguayaneren måtte forlate banen.

Correa fikset imidlertid tre poeng og sørget for at Atlético nå har 49 poeng. Seieren ga laget også et solid grep om annenplassen ettersom treer Valencia nå er ni poeng bak.

