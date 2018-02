Warholm tangerte nordisk rekord

NTB Sport

21-åringen senket sin egen norgesrekord innendørs en uke etter at han gjorde det samme med 45,88 i sesongstarten under forrige helgs «Dimma Games». Med andre ord en forbedring på 29 hundredeler.

Lørdagens tid er nest best i verden hittil i 2018. Warholm var bare 11 hundredeler bak årsbeste. Med 45,59 tangerte han for øvrig svenske Jimisola Laursens nordiske innendørsrekord fra 2002.

– For meg var nok det aller viktigste nordisk rekord. Det var et veldig bra løp, der jeg som vanlig åpnet fort og fikk det tungt på slutten. Det er litt av sjarmen med 400 meter, sa Warholm etter seiersløpet, ifølge friidrett.no.

Det var Warholms femte NM-gull på 400 meter innendørs.

Nylig ble Ulsteinvik-løperen den store vinneren under Idrettsgallaen med tre priser. Det sensasjonelle VM-gullet på 400 meter hekk ga ham et kraftig favorittstempel før utdelingen.

Ingebrigtsen-gull

Jakob Ingebrigtsen markerte seg også under innendørs-NM i Rud i Bærum. 17-åringen vant gullet på 1500-meteren med den sterke tiden 3.42,75. Det var like bak mesterskapsrekorden til storebror Henrik (3.42,31). Tiden er også den nest raskeste satt av en europeer innendørs så langt i år, mens den er best i U20-klassen.

– Jeg er blitt mye sterkere i vinter. Dette løpet var egentlig for å kjenne litt på kroppen og komme i gang. Jeg kjenner at det er litt vanskelig mentalt å løpe alene her, og det er litt vanskelig å pushe meg. Jeg får de svarene jeg vil ha, sa Ingebrigtsen til friidrett.no

Med lørdagens løp slo han sin personlige rekord innendørs med over ni sekunder.

Neste helg skal Jakob Ingebrigtsen løpe 1500 meter i Gent, der han jakter kravet til innendørs-VM. Den lyder på 3.39,50.

Perset to ganger

Jonathan Quarcoo tok sitt annet strake NM-gull på 60-meteren. Det gjorde han med tiden 6,70. Tidligere på kvelden klarte Quarcoo sterke 6,68 da han var raskest i sitt semifinaleheat. Det var personlig rekord for hans del med god margin, og det gjorde 21-åringen til den femte raskeste nordmann på 60 meter noensinne.

Han var for øvrig kun fem hundredeler unna kravet til innendørs-VM.

– I dag har det vært en veldig bra dag. To ganger var jeg under den gamle persen, og det viser at treningen jeg har gjort har funket. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Quarcoo etter at NM-seieren var i boks.

