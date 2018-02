Stöckl: – Lite sannsynlig at formkurven til Tande vil dale inn mot OL

NTB Sport

Tande var nummer fire etter første omgang, men et svev på 146,5 meter i finalen var nok til å sikre verdenscupseieren foran hjemmehåpet Richard Freitag.

Verdenscuprennet var det nest siste før OL i Sør-Korea starter. Tande ble nylig også verdensmester i skiflyging. Lørdagens seier var hans første i verdenscupen på over ett år. Totalt står Kongsberg-hopperen med fire individuelle verdenscuptriumfer.

Tande har slitt med omgangssyke etter skiflygings-VM, men beviste lørdag at formen ikke er særlig hemmet.

– Det er en fordel å se at han fortsatt er i form, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB og legger til at han tror det ikke er særlig sannsynlig at formkurven til Tande vil dale inn mot OL.

Dermed seiler Tande opp som en av de store gullfavorittene i Sør-Korea.

Overrasket seg selv

Hovedpersonen selv var en smule overrasket etter lørdagens verdenscupseier.

– Jeg trodde ikke finalehoppet skulle holde, så jeg er ganske overrasket for å være ærlig, sa Tande i det offisielle FIS-intervjuet.

Stöckl likte svært godt at Tande maktet å gjennomføre to solide hopp.

– Jeg er ekstremt godt fornøyd. Det første hoppet var fantastisk, men det var vanskelig å sette et ordentlig nedslag. Deretter er han den eneste av de fire beste som klarer å gjøre et lignende hopp i finaleomgangen, sier landslagssjefen til NTB.

Kamil Stoch ledet etter første omgang lørdag, men den polske formhopperen sviktet i finaleomgangen og hoppet kun 137,5 meter. Det holdt til fjerdeplass, mens hans landsmann Dawid Kubacki ble treer.

«Willingen Five»

Seieren gjør også at Tande nå leder sammenlagtkonkurransen «Willingen Five», som innbefatter både kvalifiseringsrennet fredag samt de to individuelle rennene lørdag og søndag.

Vinneren av sammenlagtkonkurransen får med seg 25.000 euro (240.000 kroner), og Tande leder med 393 poeng. Freitag ligger på annenplass med 392,5, mens Kamil Stoch nummer tre med 388,4.

Tande hadde første omgangs nest lengste svev med 148 meter, men stilkarakterer og vindkompensasjon gjorde at han måtte nøye seg med fjerdeplass og 128,1 poeng før finaleomgangen. Det var 7,8 poeng opp til den polske lederen.

I likhet med Tande er også Stoch i kjempeform når OL er rett rundt hjørnet. Polakken hadde ikke de beste forholdene lørdag, men klinket til med 146 meter i første omgang. Det holdt til ledelse, til tross for at annenmann Freitag hadde omgangens lengste hopp med 149,5 meter.

Freitags annenplass kom etter at tyskeren hoppet 141,5 meter i finaleomgangen.

Forfang på 7.-plass

Johann André Forfang ble nest beste norske på sjuendeplass. Han hoppet 134,5 og 144 meter i lørdagens renn. Robert Johansson, som greide 140 og 142,5 meter, fulgte på plassen bak Forfang.

Anders Fannemel ble nummer 11, mens Halvor Egner Granerud endte på 17.-plass.

Tom Hilde gjorde comeback i verdenscupen, men veteranen måtte se langt etter finaleomgang etter et hopp på 112 meter. Det holdt kun til 46.-plass.

(©NTB)