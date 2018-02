Sarpsborg banket LSK

NTB Sport

Patrick Mortensen ga Sarpsborg ledelsen halvveis ut i første omgang. Dansken scoret enkelt på en returball fra LSK-keeper Marko Maric.

Ifølge Romerikes Blad protesterte hjemmelagets spillere kraftig for det de mente var en handssituasjon i forkant av scoringen.

Gjestene skapte mest foran 550 tilskuere i LSK-hallen. Mortensen var to ganger alene med Maric før pause, men uten å få mer nettsus. Stillingen sto seg helt til det 81. minutt. Da økte innbytter Ronnie Schwartz til 2-0.

Fem minutter senere fikk Ole Jørgen Halvorsens æren av å avslutte til 3-0. Ifølge RB fikk skuddet hans via en LSK-forsvarer, keeperhanskene til Matvei Igonen (byttet inn for Maric) og stolpen før ballen fant veien over målstreken.

Det var en fullt fortjent seier til Geir Bakkes menn. Lørdagens kamp var Sarpsborgs første i oppkjøringen til en ny sesong. Det samme var tilfelle for LSK.

3. desember vant Lillestrøm cupfinalen med 3-2 over Sarpsborg på Ullevaal stadion. To måneder senere fikk sarpingene i det minste satt de gulsvarte litt på plass.

(©NTB)