Håpet lever for Vipers etter sterk borteseier

Dermed er det fortsatt liv i Vipers' drøm om en kvartfinale. Neste helg skal alt avgjøres.

I velodromen i utkanten av den franske hovedstaden så det ikke helt bra ut etter første omgang. Da lå den norske serielederen under 9-12, men i annen omgang skulle kampbildet endre seg markant.

Vipers utlignet til 14-14, og ikke lenge etterpå var gjestene oppe i 20-16-ledelse. Issy Paris hevet seg utover i omgangen og var skumle mot slutten, men laget fra Kristiansand holdt stand foran 5000 tilskuere.

– Jeg har sagt lenge at snart må det snu for oss. Jeg synes vi har fortjent medgang nå. Utrolig moro, sa Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til Fædrelandsvennen og viste til at laget hans har slitt på bortebane i Europa.

Glitrende keeperspill

Katrine Lunde skal ha en stor ære for at det ble norsk seier i den franske hovedstaden. Landslagsmålvakten sto en glimrende kamp og hadde flere avgjørende redninger. I tillegg var Linn Jørum Sulland sentral med sine ti scoringer. Hun ble kampens toppscorer med klar margin.

Det var også mye bra keeperspill fra Silje Solberg i Issy Paris-målet. Ifølge Fædrelandsvennens reportere drev hun tidvis Vipers-spillerne til «vanvidd» i første omgang.

Det franske laget kunne sikret kvartfinaleplass med seier, men slik gikk det ikke. Vipers ligger på tredjeplass i gruppe B og er ett poeng bak toer Issy Paris før siste runde. Russiske Lada Togliatti tar gruppeseieren med seier over København søndag.

Vipers møter København på hjemmebane førstkommende lørdag. Der må det bli seier, og trolig må sørlandsklubben også ha hjelp ved at Lada slår Issy Paris.

Storseier

Tidligere lørdag fikk Byåsen det svært enkelt i hjemmekampen mot polske Vistal Gdynia. Trønderne stoppet ikke før det sto 41-19 på måltavla.

Det var ventet at Byåsen kom til å ta alle poengene. Lørdagens motstander har gått på en rekke tap mot europeisk motstand denne sesongen.

I perioder fikk vertene nærmest gjøre akkurat som de ville. Det sto 18-9 i Byåsens favør til pause, og avstanden bare økte i 2. omgang. For en måned siden vant trønderlaget bortekampen med kun to mål, men lørdag var det stor klasseforskjell på lagene i Stjørdalshallen.

Moa Högdahl ble toppscorer med sine ni mål. Deretter var Silje Waade nest best med sju fulltreffere.

Byåsen står med seks poeng etter fem kamper i EHF-cupens gruppespill. Laget besitter 2.-plassen i sin gruppe før søndagens kamp mellom tyrkiske Kastamonu Belediyesi og den danske gruppelederen Viborg. De to står også med seks poeng.

Det er de to beste i hver gruppe som går videre til kvartfinale. Byåsen møter Viborg borte i siste gruppekamp neste helg.

