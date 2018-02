Grei poengseier for Nysæter

NTB Sport

Nysæter hadde forholdsvis god kontroll på sin serbiske motstander, som nå har sju tap på åtte proffkamper. For Nysæter ble det karrierens tredje proffseier på like mange forsøk, men Jevtic var seig og nektet å gå i kanvasen til tross for flere tunge treffere i den siste runden.

Samtlige runder gikk til den 27 år gamle nordmannen, som vant etter at dommerne var enstemmige.

– Det er tøft når du møter en som aldri har gått ned før. Jeg prøvde å finne åpninger og treffe han rent, men man må bare ta den motstanderen man får og gjøre det beste ut av det, sa Nysæter etter seieren.

Tilbake med seier

Tim-Robin Lihaug hadde et blytungt fjorår med tap mot både Tomas Adamek og Sergej Gorokhov.

Lørdag var han tilbake da han slo ukrainske Vasyl Kondor. Lihaug styrte de fleste rundene, men fikk et kutt etter en skalling i den sjette runden.

25-åringen virket ikke nevneverdig preget og kunne til slutt hanke hjem poengseier og sin 17. profftriumf.

Influensapreget

En svekket Kevin Melhus måtte ta imot flere treffere, men vant på poeng i møtet med Istvan Kun. Melhus har slitt med influensa i oppladningen, men valgte likevel å ta kampen lørdag. Det var hans fjerde strake proffseier, men den kom ikke gratis.

Skien-bokseren slet tydelig gjennom flere av rundene mot sin ungarske motstander. Istvan Kun tapte for øvrig på knockout mot Kai Robin Havnaa, som bokser lørdagens hovedkamp, tilbake i 2015.

Melhus halte likevel i land en poengseier etter en god sisterunde. Han omtalte kampen som den tøffeste han har gått hittil i sin proffkarriere.

– Influensaen preget meg mer enn jeg trodde, sa han til Viasat 4.

Proffdebuterte med et brak

Boksetalentet Hadi Srour gjorde som han lovet og stoppet Michael Mooney før tiden i den første forkampen i Arendal. 21-åringen hadde full kontroll mot sin britiske motstander og vant på teknisk knockout i tredje runde.

Da hadde han matet på med tunge kroppsslag i de innledende rundene. Til slutt var det kun tauene som holdt Mooney oppe, og da valgte ringdommeren å stoppe kampen.

– Jeg synes jeg fikk nok tid på TV, så jeg får la de andre slippe til, sa Srour til Viasat 4 etter kampen. Han hadde i utgangspunktet lovet å stoppe motstanderen i fjerde runde for å få mest mulig TV-tid.

Møtte journeybokser

Tønsberg-bokseren har hatt en imponerende amatørkarriere, og det var knyttet spenning til hans proffdebut til tross for forholdsvis overkommelig motstand. Mooney er en såkalt «journeybokser», som reiser rundt og tar kamper på kort varsel.

Briten gikk 21 kamper i 2017, hvorav 20 endte med tap. De aller fleste nederlag har kommet etter poengtap, men lørdag måtte han innse TKO-tap mot en hardtslående Srour.

– Norge trenger en ny mannlig boksestjerne. Havnaa er kandidaten til å få til dette. Kai Robin har bra karisma, bokser bra og tar seg bra ut på TV. Det siste er jo det viktigste, sa en selvsikker Srour etter kampen før han avsluttet med sitt særegne uttrykk.

– Det er ikke bare viktig å vinne, det er viktig å se bra ut samtidig.

Srour amatørbokset under Cecilia Brækhus' to stevner i Oslo Spektrum. Han bokset også en forkamp i Bergen og skulle i utgangspunktet få sin proffdebut i Stokke, men måtte se stevnet fra tribunen etter at hans motstander trakk seg.

