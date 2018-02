Utfortreningen i Garmisch avlyst igjen, fører til endringer

NTB Sport

FIS meldte at løypemannskapet trenger mer tid på å jobbe med Kandahar-traseen etter torsdagens regn og sludd, selv om det var bedre værforhold fredag.

Etter planen skal det kjøres sprintutfor lørdag over to omganger og et ordinært utforrenn søndag. Reglene sier imidlertid at det må gjennomføres en treningsomgang før et verdenscuprenn i utfor.

Arrangøren vil komme med et nytt tidsskjema etter et møte med laglederne fredag. Trolig blir det trening lørdag formiddag og renn senere på dagen.

Det er de to siste verdenscuprennene i alpint før OL som skal gjennomføres i Garmisch-Partenkirchen.

